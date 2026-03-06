Рейтинг@Mail.ru
Катар не возобновит производство СПГ до прекращения военных действий - РИА Новости, 06.03.2026
15:08 06.03.2026 (обновлено: 15:17 06.03.2026)
Катар не возобновит производство СПГ до прекращения военных действий
Катар не возобновит производство СПГ до прекращения военных действий
Катар не возобновит производство СПГ до прекращения военных действий

Производство СПГ в Катаре не возобновится до прекращения военных действий

ДОХА, 6 мар - РИА Новости. Производство сжиженного природного газа (СПГ) в Катаре не возобновится до полного прекращения военных действий в регионе, заявил в интервью газете Financial Times госминистр энергетики Катара Саад аль-Кааби.
"Производство СПГ в Катаре не возобновится до полного прекращения боевых действий", - отметил он.
По словам аль-Кааби, сигналом для восстановления производства СПГ станет заявление военных о полном прекращении боевых действий и атак.
