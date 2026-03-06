https://ria.ru/20260306/katar-2078985612.html
МИД Катара обвинил Иран в атаке на здание с военными эмирата
МИД Катара обвинил Иран в атаке на здание с военными эмирата - РИА Новости, 06.03.2026
МИД Катара обвинил Иран в атаке на здание с военными эмирата
Министерство иностранных дел Катара заявило, что Иран атаковал здания в Бахрейне, где размещались военные ВМС Катара, никто не пострадал. РИА Новости, 06.03.2026
МИД Катара обвинил Иран в атаке на здание с военными эмирата
МИД Катара обвинил Иран в атаке на здание с военными эмирата в Бахрейне