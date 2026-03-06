Рейтинг@Mail.ru
МИД Катара обвинил Иран в атаке на здание с военными эмирата
13:16 06.03.2026
МИД Катара обвинил Иран в атаке на здание с военными эмирата
Министерство иностранных дел Катара заявило, что Иран атаковал здания в Бахрейне, где размещались военные ВМС Катара, никто не пострадал. РИА Новости, 06.03.2026
© REUTERS / VIDEO OBTAINED BY REUTERSДым в Бахрейне
Дым в Бахрейне
ДОХА, 6 мар - РИА Новости. Министерство иностранных дел Катара заявило, что Иран атаковал здания в Бахрейне, где размещались военные ВМС Катара, никто не пострадал.
"Катар самым решительным образом осуждает иранскую атаку на здания в различных районах братского королевства Бахрейн, в которых размещались военные подразделений военно-морских сил Катара, входящие в состав объединенного центра морских операций военного командования Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива", - отмечается в заявлении МИД Катара.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
Почему война против Ирана гораздо опаснее для России, чем это кажется
Вчера, 08:00
 
