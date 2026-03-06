https://ria.ru/20260306/katar-2078900859.html
Катар сбил американский беспилотник MQ-9 Reaper, пишут СМИ
Катар сбил американский беспилотник MQ-9 Reaper, пишут СМИ
Один из беспилотников MQ-9 Reaper, потерянных военными США после начала операции в Иране, был сбит "дружественным огнем" Катара, сообщает телеканал CBS со... РИА Новости, 06.03.2026
Катар сбил американский беспилотник MQ-9 Reaper, пишут СМИ
CBS: один из потерянных в Иране беспилотников сбит дружественным огнем Катара