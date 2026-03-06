Рейтинг@Mail.ru
Катар сбил американский беспилотник MQ-9 Reaper, пишут СМИ - РИА Новости, 06.03.2026
04:25 06.03.2026
Катар сбил американский беспилотник MQ-9 Reaper, пишут СМИ
Один из беспилотников MQ-9 Reaper, потерянных военными США после начала операции в Иране, был сбит "дружественным огнем" Катара, сообщает телеканал CBS со... РИА Новости, 06.03.2026
в мире, катар, сша, иран, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Катар, США, Иран, Военная операция США и Израиля против Ирана
Катар сбил американский беспилотник MQ-9 Reaper, пишут СМИ

CBS: один из потерянных в Иране беспилотников сбит дружественным огнем Катара

© REUTERS / Mohammed Salem
Дым на месте иранского удара в Дохе, Катар
© REUTERS / Mohammed Salem
Дым на месте иранского удара в Дохе, Катар. Архивное фото
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Один из беспилотников MQ-9 Reaper, потерянных военными США после начала операции в Иране, был сбит "дружественным огнем" Катара, сообщает телеканал CBS со ссылкой на американские источники.
По словам источников, три беспилотника MQ-9 Reaper были сбиты неясно кем и при каких обстоятельствах.
Еще один MQ-9 Reaper был сбит результате "дружественного огня" со стороны Катара.
Ориентировочная стоимость БПЛА такой модели - около 34 миллионов долларов.
В мире, Катар, США, Иран, Военная операция США и Израиля против Ирана
 
 
