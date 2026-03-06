Катар сбил американский беспилотник MQ-9 Reaper, пишут СМИ

Дым на месте иранского удара в Дохе, Катар. Архивное фото

Дым на месте иранского удара в Дохе, Катар

© REUTERS / Mohammed Salem Дым на месте иранского удара в Дохе, Катар

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Один из беспилотников MQ-9 Reaper, потерянных военными США после начала операции в Иране, был сбит "дружественным огнем" Катара, сообщает телеканал Один из беспилотников MQ-9 Reaper, потерянных военными США после начала операции в Иране, был сбит "дружественным огнем" Катара, сообщает телеканал CBS со ссылкой на американские источники.

По словам источников, три беспилотника MQ-9 Reaper были сбиты неясно кем и при каких обстоятельствах.

Еще один MQ-9 Reaper был сбит результате "дружественного огня" со стороны Катара.