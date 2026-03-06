Жители Катара раскупают соль и баллоны с газом

ДОХА, 5 мар - РИА Новости, Юлия Троицкая. Жители Катара раскупают соль и баллоны с бытовым газом на фоне ухудшения ситуации в регионе и объявления форс-мажора компанией QatarEnergy из-за обстрела производственного комплекса на северо-востоке, передаёт корреспондент РИА Новости.

Кроме того, к заправкам, где продаются баллоны с бытовым газом для газовых плит, постоянно подъезжают автомобили, чтобы погрузить эти баллоны. Аналогичные баллоны в небольших магазинах, которые расположены в крупных жилых комплексах, быстро раскупаются.