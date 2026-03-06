Рейтинг@Mail.ru
Жители Катара раскупают соль и баллоны с газом - РИА Новости, 06.03.2026
02:54 06.03.2026
Жители Катара раскупают соль и баллоны с газом
Жители Катара раскупают соль и баллоны с газом - РИА Новости, 06.03.2026
Жители Катара раскупают соль и баллоны с газом
Жители Катара раскупают соль и баллоны с бытовым газом на фоне ухудшения ситуации в регионе и объявления форс-мажора компанией QatarEnergy из-за обстрела... РИА Новости, 06.03.2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
в мире, доха, катар, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Доха, Катар, Военная операция США и Израиля против Ирана
Жители Катара раскупают соль и баллоны с газом

Дым на месте иранского удара в Дохе, Катар
Дым на месте иранского удара в Дохе, Катар - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
© REUTERS / Mohammed Salem
Дым на месте иранского удара в Дохе, Катар. Архивное фото
ДОХА, 5 мар - РИА Новости, Юлия Троицкая. Жители Катара раскупают соль и баллоны с бытовым газом на фоне ухудшения ситуации в регионе и объявления форс-мажора компанией QatarEnergy из-за обстрела производственного комплекса на северо-востоке, передаёт корреспондент РИА Новости.
Посетив несколько крупных магазинов популярных сетей Lulu и Grand store в Дохе и южном пригороде Вакре, корреспондент РИА Новости увидел, что опустели полки с продуктами длительного хранения, особенно с рисом, макаронами, мукой, растительным маслом. Кроме того, с полок исчезла недорогая соль, остались только такие дорогие варианты, как гималайская соль. Корреспондент РИА Новости стал свидетелем того, как один из покупателей загрузил в тележку порядка 20 упаковок соли.
Жители Катара также активно раскупают китайскую лапшу быстрого приготовления, отчего на полках остались только ее дорогие варианты.
Опустели полки с туалетной бумагой и салфетками.
Кроме того, к заправкам, где продаются баллоны с бытовым газом для газовых плит, постоянно подъезжают автомобили, чтобы погрузить эти баллоны. Аналогичные баллоны в небольших магазинах, которые расположены в крупных жилых комплексах, быстро раскупаются.
