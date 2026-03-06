https://ria.ru/20260306/katar-2078894480.html
Жители Катара раскупают соль и баллоны с газом
Жители Катара раскупают соль и баллоны с газом - РИА Новости, 06.03.2026
Жители Катара раскупают соль и баллоны с газом
Жители Катара раскупают соль и баллоны с бытовым газом на фоне ухудшения ситуации в регионе и объявления форс-мажора компанией QatarEnergy из-за обстрела... РИА Новости, 06.03.2026
ДОХА, 5 мар - РИА Новости, Юлия Троицкая. Жители Катара раскупают соль и баллоны с бытовым газом на фоне ухудшения ситуации в регионе и объявления форс-мажора компанией QatarEnergy из-за обстрела производственного комплекса на северо-востоке, передаёт корреспондент РИА Новости.
Посетив несколько крупных магазинов популярных сетей Lulu и Grand store в Дохе
и южном пригороде Вакре, корреспондент РИА Новости увидел, что опустели полки с продуктами длительного хранения, особенно с рисом, макаронами, мукой, растительным маслом. Кроме того, с полок исчезла недорогая соль, остались только такие дорогие варианты, как гималайская соль. Корреспондент РИА Новости стал свидетелем того, как один из покупателей загрузил в тележку порядка 20 упаковок соли.
Жители Катара
также активно раскупают китайскую лапшу быстрого приготовления, отчего на полках остались только ее дорогие варианты.
Опустели полки с туалетной бумагой и салфетками.
Кроме того, к заправкам, где продаются баллоны с бытовым газом для газовых плит, постоянно подъезжают автомобили, чтобы погрузить эти баллоны. Аналогичные баллоны в небольших магазинах, которые расположены в крупных жилых комплексах, быстро раскупаются.