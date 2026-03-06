Рейтинг@Mail.ru
В Калининградской области столкнулись девять автомобилей
11:10 06.03.2026 (обновлено: 11:16 06.03.2026)
В Калининградской области столкнулись девять автомобилей
Девять автомобилей столкнулись под Калининградом, пострадал один человек, он доставлен в больницу, сообщила пресс-служба региональной Госавтоинспекции. РИА Новости, 06.03.2026
2026-03-06T11:10:00+03:00
2026-03-06T11:16:00+03:00
происшествия, калининград, гибдд мвд рф
В Калининградской области столкнулись девять автомобилей

© Фото : Госавтоинспекция Калининградской областиМассовое ДТП с участием девяти автомобилей в Калининградской области
КАЛИНИНГРАД, 6 мар – РИА Новости. Девять автомобилей столкнулись под Калининградом, пострадал один человек, он доставлен в больницу, сообщила пресс-служба региональной Госавтоинспекции.
По оперативной информации, в пятницу на 20-м километре автодороги "Приморское полукольцо" произошли дорожные-транспортные происшествия с участием девяти транспортных средств.
"В результате ДТП один из пассажиров получил телесные повреждения, направлен в медицинское учреждение", - говорится в Telegram-канале областной ГАИ.
На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
