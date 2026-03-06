https://ria.ru/20260306/jurist-2078888666.html
Юрист рассказал, что грозит сотруднику за оскорбление начальника
Юрист рассказал, что грозит сотруднику за оскорбление начальника
Юрист рассказал, что грозит сотруднику за оскорбление начальника
Работник, оскорбивший руководителя, может быть привлечен к дисциплинарной ответственности, однако в трудовом законодательстве РФ нет прямых норм, регулирующих...
россия
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Работник, оскорбивший руководителя, может быть привлечен к дисциплинарной ответственности, однако в трудовом законодательстве РФ нет прямых норм, регулирующих такие случаи, сообщил РИА Новости доцент кафедры гражданского права и процесса и международного частного права Юридического института РУДН Петр Петкилев.
"Работник может быть привлечен к дисциплинарной ответственности. При этом Трудовой кодекс не содержит прямых норм, посвященных конкретно ответственности за нецензурную брань в адрес руководителя или коллег", - сказал Петкилев.
Эксперт пояснил, что работодатель вправе самостоятельно устанавливать требования к поведению сотрудников. Они закрепляются в должностной инструкции, в правилах внутреннего трудового распорядка или в самом трудовом договоре, уточнил собеседник агентства.
Юрист отметил, что возможными дисциплинарными взысканиями могут быть замечание, выговор или увольнение по соответствующим основаниям.
"Все возможные основания для увольнения определены в законе. Выбор между замечанием и выговором делает работодатель с учетом тяжести совершенного проступка и обстоятельств, при которых он был совершен", - заключил Петкилев.