01:49 06.03.2026 (обновлено: 02:17 06.03.2026)
Юрист рассказал, что грозит сотруднику за оскорбление начальника
Юрист рассказал, что грозит сотруднику за оскорбление начальника
россия, рудн, общество, работа, петр петкилев
Россия, РУДН, Общество, Работа, Петр Петкилев
Юрист рассказал, что грозит сотруднику за оскорбление начальника

Юрист Петкилев: за оскорбление руководителя работника могут уволить

© РИА Новости / Михаил Фомичев
Работа за компьютером
© РИА Новости / Михаил Фомичев
Работа за компьютером. Архивное фото
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Работник, оскорбивший руководителя, может быть привлечен к дисциплинарной ответственности, однако в трудовом законодательстве РФ нет прямых норм, регулирующих такие случаи, сообщил РИА Новости доцент кафедры гражданского права и процесса и международного частного права Юридического института РУДН Петр Петкилев.
"Работник может быть привлечен к дисциплинарной ответственности. При этом Трудовой кодекс не содержит прямых норм, посвященных конкретно ответственности за нецензурную брань в адрес руководителя или коллег", - сказал Петкилев.
Деловая встреча - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
Эксперт рассказала, можно ли уволить за опоздания на работу
Вчера, 06:48
Эксперт пояснил, что работодатель вправе самостоятельно устанавливать требования к поведению сотрудников. Они закрепляются в должностной инструкции, в правилах внутреннего трудового распорядка или в самом трудовом договоре, уточнил собеседник агентства.
Юрист отметил, что возможными дисциплинарными взысканиями могут быть замечание, выговор или увольнение по соответствующим основаниям.
"Все возможные основания для увольнения определены в законе. Выбор между замечанием и выговором делает работодатель с учетом тяжести совершенного проступка и обстоятельств, при которых он был совершен", - заключил Петкилев.
Женщина работает за компьютером - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
Эксперт рассказала о шестидневных рабочих неделях в 2026 году
15 января, 01:37
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
