В Японии предупредили о риске "охоты на иностранцев"

ТОКИО, 6 мар - РИА Новости. Система денежных вознаграждений за сообщения об иностранцах-нелегалах может привести к всплеску травли и усилению дискриминации, заявил РИА Новости японский адвокат Коити Кодама.

"Да, такая опасность существует", - сказал он, отвечая на вопрос, может ли подобный механизм способствовать усилению негативного отношения к иностранцам.

Элементы системы поощрения информаторов действуют в Японии на национальном уровне с 1951 года. В частности, иммиграционные органы предусматривают денежное вознаграждение в размере 50 тысяч иен (318 долларов) за информацию, которая приводит к фактической депортации иностранного гражданина. Однако в последние четыре года такие выплаты не производились.

На этом фоне руководство префектуры Ибараки объявило о намерении создать собственную систему выплат - 10 тысяч иен (68 долларов) за сведения о незаконной занятости иностранцев.

Кодама отметил, что новый механизм может привести к злоупотреблениям.

"Можно ожидать, что ради увеличения просмотров некоторые YouTube-блогеры будут приезжать в Ибараки и, лишь по внешнему виду заподозрив человека в иностранном происхождении, требовать предъявить карту резидента", - уточнил адвокат.

Он предупредил, что в обществе может укрепиться тенденция автоматически подозревать "похожих на иностранцев" людей в незаконной занятости.

"И сами иностранцы, и их работодатели будут вынуждены жить в постоянной тревоге", - подчеркнул Кодама.

Эксперт отметил, что определить по внешности наличие или отсутствие разрешения на работу невозможно, а поток ложных сообщений может перегрузить миграционные органы.

"Им придется тратить значительные ресурсы на обработку недостоверной информации, что способно замедлить их работу", - добавил он.

Адвокат также выразил опасение, что подобные меры могут повлиять на отношение иностранных работников к Японии.