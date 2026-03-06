Рейтинг@Mail.ru
04:44 06.03.2026 (обновлено: 04:45 06.03.2026)
В Японии предупредили о риске "охоты на иностранцев"
В Японии предупредили о риске "охоты на иностранцев"
7 495 645-6601
© AP Photo / Junji KurokawaСотрудники правоохранительных органов Японии
Сотрудники правоохранительных органов Японии - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
© AP Photo / Junji Kurokawa
Сотрудники правоохранительных органов Японии. Архивное фото
ТОКИО, 6 мар - РИА Новости. Система денежных вознаграждений за сообщения об иностранцах-нелегалах может привести к всплеску травли и усилению дискриминации, заявил РИА Новости японский адвокат Коити Кодама.
"Да, такая опасность существует", - сказал он, отвечая на вопрос, может ли подобный механизм способствовать усилению негативного отношения к иностранцам.
В Госдуме предложили вознаграждать россиян за данные о нарушениях мигрантов
12 мая 2025, 13:56
Элементы системы поощрения информаторов действуют в Японии на национальном уровне с 1951 года. В частности, иммиграционные органы предусматривают денежное вознаграждение в размере 50 тысяч иен (318 долларов) за информацию, которая приводит к фактической депортации иностранного гражданина. Однако в последние четыре года такие выплаты не производились.
На этом фоне руководство префектуры Ибараки объявило о намерении создать собственную систему выплат - 10 тысяч иен (68 долларов) за сведения о незаконной занятости иностранцев.
Кодама отметил, что новый механизм может привести к злоупотреблениям.
В Японии появился термин "сусификация" для задержаний иностранцев
10 февраля, 09:48
"Можно ожидать, что ради увеличения просмотров некоторые YouTube-блогеры будут приезжать в Ибараки и, лишь по внешнему виду заподозрив человека в иностранном происхождении, требовать предъявить карту резидента", - уточнил адвокат.
Он предупредил, что в обществе может укрепиться тенденция автоматически подозревать "похожих на иностранцев" людей в незаконной занятости.
"И сами иностранцы, и их работодатели будут вынуждены жить в постоянной тревоге", - подчеркнул Кодама.
В Госдуме опровергли слухи о том, что MAX будет "оформлять доносы"
3 сентября 2025, 19:42
Эксперт отметил, что определить по внешности наличие или отсутствие разрешения на работу невозможно, а поток ложных сообщений может перегрузить миграционные органы.
"Им придется тратить значительные ресурсы на обработку недостоверной информации, что способно замедлить их работу", - добавил он.
Адвокат также выразил опасение, что подобные меры могут повлиять на отношение иностранных работников к Японии.
"Независимо от статуса проживания, иностранцы поддерживают функционирование общества. Если они почувствуют отторжение, они могут начать покидать страну", - заключил он.
Де Зойса прокомментировал информацию о доносах на россиян на Шри-Ланке
5 июня 2024, 15:02
