Израиль нанес удар по высокопоставленному командиру Ирана
Израиль нанес удар по высокопоставленному командиру Ирана - РИА Новости, 06.03.2026
Израиль нанес удар по высокопоставленному командиру Ирана
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что нанесла удар по высокопоставленному иранскому командиру в Тегеране. РИА Новости, 06.03.2026
Армия Израиля нанесла удар по высокопоставленному командиру Ирана в Тегеране