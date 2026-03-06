https://ria.ru/20260306/izrail-2079058014.html
Израиль начал 15-ю волну атак по Ирану
Израиль начал 15-ю волну атак по Ирану
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала 15-ю волну атак по объектам военной инфраструктуры на территории Ирана, сообщила в пятницу пресс-служба армии. РИА Новости, 06.03.2026
2026-03-06T16:08:00+03:00
2026-03-06T16:08:00+03:00
2026-03-06T16:14:00+03:00
в мире
израиль
иран
военная операция сша и израиля против ирана
Израиль начал 15-ю волну атак по Ирану
Израиль начал 15-ю волну атак по военным объектам в Иране