В Израиле стали рассылать уведомления об ударах на русском
В Израиле стали рассылать уведомления об ударах на русском - РИА Новости, 06.03.2026
В Израиле стали рассылать уведомления об ударах на русском
Уведомления перед началом атак в Израиле приходят на трех языках: русском, английском и иврите, после сигнала у людей есть около десяти минут, чтобы добраться...
в мире
израиль
сша
иран
военная операция сша и израиля против ирана
израиль
сша
иран
В мире, Израиль, США, Иран, Военная операция США и Израиля против Ирана
В Израиле стали рассылать уведомления об ударах на русском
РИА Новости: уведомления об ударах в Израиле рассылают в том числе на русском
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Уведомления перед началом атак в Израиле приходят на трех языках: русском, английском и иврите, после сигнала у людей есть около десяти минут, чтобы добраться до ближайшего бомбоубежища, рассказала РИА Новости российская туристка Анастасия, оказавшаяся в Израиле накануне боевых действий.
"Перед тем, как начинается обстрел или сбивают ракеты, на телефоны приходит уведомление. Телефон начинает истошно орать, и всплывают уведомления на иврите, русском и английском, что, пожалуйста, идите в бомбоубежище, скоро там будет сирена", - сказала она.
По словам россиянки, это уведомление не сохраняется в сообщениях - оно просто всплывает на экране и потом исчезает.
"Орет телефон, и дальше есть около 10 минут, чтобы дойти до бомбоубежища. И начинается сирена, а после нее слышны удары", - заявила Анастасия.
По словам девушки, местные жители спокойно воспринимают происходящее - "как часть своей обыденной жизни".
28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана
, в том числе по Тегерану
, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока
