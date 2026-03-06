В Израиле стали рассылать уведомления об ударах на русском

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Уведомления перед началом атак в Израиле приходят на трех языках: русском, английском и иврите, после сигнала у людей есть около десяти минут, чтобы добраться до ближайшего бомбоубежища, рассказала РИА Новости российская туристка Анастасия, оказавшаяся в Израиле накануне боевых действий.

"Перед тем, как начинается обстрел или сбивают ракеты, на телефоны приходит уведомление. Телефон начинает истошно орать, и всплывают уведомления на иврите, русском и английском, что, пожалуйста, идите в бомбоубежище, скоро там будет сирена", - сказала она.

По словам россиянки, это уведомление не сохраняется в сообщениях - оно просто всплывает на экране и потом исчезает.

"Орет телефон, и дальше есть около 10 минут, чтобы дойти до бомбоубежища. И начинается сирена, а после нее слышны удары", - заявила Анастасия.

По словам девушки, местные жители спокойно воспринимают происходящее - "как часть своей обыденной жизни".