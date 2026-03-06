Рейтинг@Mail.ru
Россиянка рассказала, где в Тель-Авиве прячутся от ударов - РИА Новости, 06.03.2026
02:42 06.03.2026
Россиянка рассказала, где в Тель-Авиве прячутся от ударов
Россиянка рассказала, где в Тель-Авиве прячутся от ударов - РИА Новости, 06.03.2026
Россиянка рассказала, где в Тель-Авиве прячутся от ударов
Почти в каждом доме Тель-Авива есть бомбоубежища, оснащенные всем необходимым, включая туалет, раковину и место для молитвы, рассказала РИА Новости российская... РИА Новости, 06.03.2026
в мире
тель-авив
израиль
сша
военная операция сша и израиля против ирана
тель-авив
израиль
сша
2026
в мире, тель-авив, израиль, сша, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Тель-Авив, Израиль, США, Военная операция США и Израиля против Ирана
Россиянка рассказала, где в Тель-Авиве прячутся от ударов

РИА Новости: почти в каждом доме Тель-Авива есть бомбоубежища

© AP Photo
Системы ПВО Израиля отражают ракетную атаку Ирана на Тель-Авив. Архивное фото
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Почти в каждом доме Тель-Авива есть бомбоубежища, оснащенные всем необходимым, включая туалет, раковину и место для молитвы, рассказала РИА Новости российская туристка Анастасия, оказавшаяся в Израиле накануне боевых действий.
По словам девушки, начиная с утра субботы в Тель-Авиве неоднократно звучали сирены, оповещавшие о начале военных действий.
"Все организованно, спокойно шли в бомбоубежища. Они есть почти в каждом доме - типа укрепленные комнаты на цокольном этаже. И есть отдельно стоящие - просто во дворе такой спуск, как будто в переход. Все укрепленные, почти все оборудованы туалетом, была раковина, розетки, даже места для молитвы были в бомбоубежищах", - сказала она.
Как отметила россиянка, местные жители воспринимают происходящее как часть повседневной жизни.
"Это очень подбадривает, что никто не суетится, не плачет, не кричит, не паникует", - добавила она.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
В миреТель-АвивИзраильСШАВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Заголовок открываемого материала