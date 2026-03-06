Рейтинг@Mail.ru
ЦАХАЛ применила снаряды с фосфором при ударах по Ливану, сообщил источник
01:37 06.03.2026
ЦАХАЛ применила снаряды с фосфором при ударах по Ливану, сообщил источник
ЦАХАЛ применила снаряды с фосфором при ударах по Ливану, сообщил источник
Израильская авиация применила снаряды с фосфором при ударах по населенным пунктам на юге Ливана, заявил РИА Новости ливанский военно-полевой источник. РИА Новости, 06.03.2026
2026
ЦАХАЛ применила снаряды с фосфором при ударах по Ливану, сообщил источник

ЦАХАЛ применила снаряды с фосфором при ударах по 15 населенным пунктам в Ливане

БЕЙРУТ, 6 мар - РИА Новости. Израильская авиация применила снаряды с фосфором при ударах по населенным пунктам на юге Ливана, заявил РИА Новости ливанский военно-полевой источник.
"Вражеская израильская армия применила снаряды с фосфором при бомбардировках 15 населенных пунктов на юге Ливана", - рассказал собеседник агентства.
