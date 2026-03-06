https://ria.ru/20260306/izrail-2078887913.html
ЦАХАЛ применила снаряды с фосфором при ударах по Ливану, сообщил источник
Израильская авиация применила снаряды с фосфором при ударах по населенным пунктам на юге Ливана, заявил РИА Новости ливанский военно-полевой источник. РИА Новости, 06.03.2026
ливан
израиль
в мире
военная операция сша и израиля против ирана
ливан
израиль
ЦАХАЛ применила снаряды с фосфором при ударах по 15 населенным пунктам в Ливане