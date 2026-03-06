Рейтинг@Mail.ru
00:21 06.03.2026 (обновлено: 00:30 06.03.2026)
Над Тель-Авивом прогремели взрывы
Над Тель-Авивом прогремели взрывы
Взрывы слышны над Тель-Авивом, ПВО уничтожает ракету с кассетной боевой частью, запущенную по центру Израиля, передает корреспондент РИА Новости РИА Новости, 06.03.2026
военная операция сша и израиля против ирана, тель-авив, израиль, в мире, иран
Военная операция США и Израиля против Ирана, Тель-Авив, Израиль, В мире, Иран
Над Тель-Авивом прогремели взрывы

Силы ПВО Израиля уничтожают ракету с кассетной боевой частью над Тель-Авивом

© REUTERS / Anadolu/Mostafa AlkharoufРабота израильской системы ПВО
Работа израильской системы ПВО - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
© REUTERS / Anadolu/Mostafa Alkharouf
Работа израильской системы ПВО. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 6 мар - РИА Новости. Взрывы слышны над Тель-Авивом, ПВО уничтожает ракету с кассетной боевой частью, запущенную по центру Израиля, передает корреспондент РИА Новости
Ранее Армия обороны Израиля зафиксировала пуски ракет из Ирана.
На данный момент сведений о падениях осколков или пострадавших не поступало.
Военная операция США и Израиля против ИранаТель-АвивИзраильВ миреИран
 
 
