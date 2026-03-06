https://ria.ru/20260306/izrail-2078881510.html
Над Тель-Авивом прогремели взрывы
Над Тель-Авивом прогремели взрывы - РИА Новости, 06.03.2026
Над Тель-Авивом прогремели взрывы
Взрывы слышны над Тель-Авивом, ПВО уничтожает ракету с кассетной боевой частью, запущенную по центру Израиля, передает корреспондент РИА Новости РИА Новости, 06.03.2026
Над Тель-Авивом прогремели взрывы
Силы ПВО Израиля уничтожают ракету с кассетной боевой частью над Тель-Авивом