Глава МИД Италии предположил, сколько продлится конфликт вокруг Ирана - РИА Новости, 06.03.2026
15:31 06.03.2026
Глава МИД Италии предположил, сколько продлится конфликт вокруг Ирана
Глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни выразил мнение, что конфликт вокруг Ирана продлится не менее шести-семи недель. РИА Новости, 06.03.2026
Глава МИД Италии Таяни: конфликт вокруг Ирана продлится не менее 6-7 недель

© AP Photo / Vahid SalemiПоврежденное здание больницы имени Ганди в Тегеране
Поврежденное здание больницы имени Ганди в Тегеране. Архивное фото
РИМ, 6 мар - РИА Новости. Глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни выразил мнение, что конфликт вокруг Ирана продлится не менее шести-семи недель.
"Я думаю, война короткой не будет, она продлится по меньшей мере шесть-семь недель", - заявил Таяни в эфире телеканала SkyTg24.
По его словам, власти США продемонстрировали слишком большой оптимизм, ожидая результатов американской операции уже через 12 дней.
"У иранской армии тоже есть возможности для сопротивления в течение еще нескольких дней. Это будут тяжелые дни", - сказал министр.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.
МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.
