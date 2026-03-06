Рейтинг@Mail.ru
Иран заявил, что не собирается перекрывать Ормузский пролив - РИА Новости, 06.03.2026
23:17 06.03.2026
https://ria.ru/20260306/iran-2079146790.html
Иран заявил, что не собирается перекрывать Ормузский пролив
Иран не перекрывал Ормузский пролив и не сделает этого в будущем, при этом Тегеран не будет нести ответственность за безопасность судов, ударам со стороны Ирана РИА Новости, 06.03.2026
2026-03-06T23:17:00+03:00
2026-03-06T23:17:00+03:00
Иран заявил, что не собирается перекрывать Ормузский пролив

© AP Photo / Jon GambrellКонтейнеровоз в Ормузском проливе
Контейнеровоз в Ормузском проливе
© AP Photo / Jon Gambrell
Контейнеровоз в Ормузском проливе. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 6 мар – РИА Новости. Иран не перекрывал Ормузский пролив и не сделает этого в будущем, при этом Тегеран не будет нести ответственность за безопасность судов, ударам со стороны Ирана будут подвергаться только суда, связанные с США и Израилем, заявил официальный представитель генерального штаба ВС армии Ирана Абольфазль Шекарчи.
"Мы не перекрывали Ормузский пролив и не будем делать этого в будущем. Мы не будем останавливать ни одно судно, желающее пройти через пролив, но заявляем открыто, что ответственность за безопасность судна, его экипажа и оборудования Иран не несет", - сказал Шекарчи, его слова приводит иранское агентство Fars.

Он подчеркнул, что Иран будет наносить удары исключительно по тем судам, пересекающим Ормузский пролив, которые будут связаны с США и Израилем.
