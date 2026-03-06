https://ria.ru/20260306/iran-2079146790.html
Иран заявил, что не собирается перекрывать Ормузский пролив
Иран заявил, что не собирается перекрывать Ормузский пролив - РИА Новости, 06.03.2026
Иран заявил, что не собирается перекрывать Ормузский пролив
Иран не перекрывал Ормузский пролив и не сделает этого в будущем, при этом Тегеран не будет нести ответственность за безопасность судов, ударам со стороны Ирана РИА Новости, 06.03.2026
Иран заявил, что не собирается перекрывать Ормузский пролив
Иран заявил, что не перекрывал и не собирается перекрывать Ормузский пролив