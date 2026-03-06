Рейтинг@Mail.ru
У Ирана больше нет красных линий, заявил посол в Минске Санеи - РИА Новости, 06.03.2026
22:35 06.03.2026
У Ирана больше нет красных линий, заявил посол в Минске Санеи
У Ирана больше нет красных линий, заявил посол в Минске Санеи

Посол в Минске: у Ирана больше нет красных линий, он использует все для защиты

Башня Азади, построенная на одноименной площади в Тегеране
Башня Азади, построенная на одноименной площади в Тегеране. Архивное фото
МИНСК, 6 мар - РИА Новости. Иран будет использовать для своей защиты от агрессии со стороны США и Израиля все имеющиеся у него средства, никаких красных линий для Тегерана больше не существует, заявил посол исламской республики в Белоруссии Алиреза Санеи.
"Мы сейчас показали, что мы будем использовать любые средства, любое вооружение для защиты себя. Больше у нас нет никаких красных линий", - сказал дипломат в интервью журналисту белорусского телеканала СТВ Григорию Азаренку для его интернет-проекта "Азаренок. Напрямую".

По мнению посла, в конфликте с Ираном США "попали в капкан" из-за подстрекательства со стороны израильского руководства.
"Я уверен, что они не рассчитывали на такие большие последствия. Неоднократно наши высокопоставленные лица, наши вооруженные силы предупреждали, что в этот раз США или Израиль начнут войну. Но закончить они ее больше не смогут", - заявил Санеи.
Он напомнил, что убитый в ходе нападения верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи еще до начала атаки предупреждал, что в этот раз будет не просто война между Ираном и Израилем или война между Ираном и США.
"Это будет региональная война, поскольку они сами привыкли всегда блефовать. Они думали, что мы так же делаем. Мы видели, что так и произошло, и сейчас это можно назвать региональной войной", - сказал посол.
Он выразил мнение, что, если война продолжится, нужно ожидать новых последствий и расширения зоны конфликта на другие регионы.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.
В первый же день атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур.
Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.
КСИР сообщил подробности об американской атаке на школу в Иране
