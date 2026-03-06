Рейтинг@Mail.ru
Иран запустил ракету в сторону американского авианосца - РИА Новости, 06.03.2026
22:18 06.03.2026 (обновлено: 22:26 06.03.2026)
Иран запустил ракету в сторону американского авианосца
Иранские военные запустил ракету класса "земля - море" в сторону американского авианосца "Авраам Линкольн", следует из заявления армии Ирана. РИА Новости, 06.03.2026
иран, военная операция сша и израиля против ирана, сша, в мире, авраам линкольн
Иран, Военная операция США и Израиля против Ирана, США, В мире, Авраам Линкольн
Военнослужащие Корпуса стражей исламской революции
Военнослужащие Корпуса стражей исламской революции
© AP Photo / Vahid Salemi
Военнослужащие Корпуса стражей исламской революции. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 6 мар - РИА Новости. Иранские военные запустил ракету класса "земля - море" в сторону американского авианосца "Авраам Линкольн", следует из заявления армии Ирана.
"Ракетная система ВМС армии запустила ракету класса "земля-море" в сторону американского авианосца "Авраам Линкольн", - говорится в заявлении, его цитирует иранское агентство Fars.

