Иран запустил ракету в сторону американского авианосца
Иран запустил ракету в сторону американского авианосца
Иранские военные запустил ракету класса "земля - море" в сторону американского авианосца "Авраам Линкольн", следует из заявления армии Ирана. РИА Новости, 06.03.2026
2026-03-06T22:26:00+03:00
Иран сообщил о запуске ракеты в сторону американского авианосца Abraham Lincoln