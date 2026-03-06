В Белом доме назвали конечную цель операции в Иране

ВАШИНГТОН, 6 мар - РИА Новости. Конечная цель военной операции США в Иране - исключить угрозу Вашингтону со стороны Тегерана, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
"Иран больше не может представлять угрозу для Соединенных Штатов Америки, для наших войск и личного состава на Ближнем Востоке. Это, опять же, является конечной целью операции "Эпическая ярость" — уничтожить их военно-морские силы, нейтрализовать угрозу баллистических ракет,.. гарантировать, что они никогда не смогут получить ядерное оружие", - сказала она в интервью Fox News.
Левитт добавила, что под безоговорочной капитуляцией Ирана президент США Дональд Трамп понимает исключение угрозы для США со стороны Тегерана.
Позднее сам президент США в интервью Axios заявил, что "безоговорочная капитуляция" может также быть достигнута в силу уничтожения военного потенциала Ирана.
Ранее в пятницу Трамп заявил, что не примет никакого завершения войны с Ираном, кроме безоговорочной капитуляции исламской республики.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
