В Белом доме назвали конечную цель операции в Иране

«

"Иран больше не может представлять угрозу для Соединенных Штатов Америки, для наших войск и личного состава на Ближнем Востоке. Это, опять же, является конечной целью операции "Эпическая ярость" — уничтожить их военно-морские силы, нейтрализовать угрозу баллистических ракет,.. гарантировать, что они никогда не смогут получить ядерное оружие", - сказала она в интервью Fox News.