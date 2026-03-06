https://ria.ru/20260306/iran-2079135563.html
Израиль зафиксировал новый пуск ракет из Ирана
Израиль зафиксировал новый пуск ракет из Ирана - РИА Новости, 06.03.2026
Израиль зафиксировал новый пуск ракет из Ирана
Израиль зафиксировал новый пуск ракет из Ирана, системы ПВО ведут перехват, сообщает Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ). РИА Новости, 06.03.2026
2026-03-06T21:44:00+03:00
2026-03-06T21:44:00+03:00
2026-03-06T21:47:00+03:00
израиль
иран
военная операция сша и израиля против ирана
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1a/1918114509_0:22:1600:922_1920x0_80_0_0_4f37b67e5c3e2dcea7fae81506dd0b84.jpg
https://ria.ru/20260306/livan-2079131418.html
израиль
иран
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1a/1918114509_90:0:1510:1065_1920x0_80_0_0_7b1da53f2e352c37e339a1f0c7caa998.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
израиль, иран, военная операция сша и израиля против ирана, в мире
Израиль, Иран, Военная операция США и Израиля против Ирана, В мире
Израиль зафиксировал новый пуск ракет из Ирана
ЦАХАЛ зафиксировала новый пуск ракет из Ирана, системы ПВО ведут перехват