В Белом доме заявили о сокращении ответных ракетных ударов Ирана
21:39 06.03.2026
В Белом доме заявили о сокращении ответных ракетных ударов Ирана
В Белом доме заявили о сокращении ответных ракетных ударов Ирана
Ответные ракетные удары Ирана сократились на 90%, утверждает пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. РИА Новости, 06.03.2026
2026-03-06T21:39:00+03:00
2026-03-06T21:39:00+03:00
в мире, иран, сша, ближний восток, каролин левитт, али хаменеи, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Ближний Восток, Каролин Левитт, Али Хаменеи, Военная операция США и Израиля против Ирана
В Белом доме заявили о сокращении ответных ракетных ударов Ирана

Белый дом: ответные удары Ирана сократились на 90%

© AP Photo / Vahid SalemiВоеннослужащий Корпуса стражей исламской революции
Военнослужащий Корпуса стражей исламской революции - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
Военнослужащий Корпуса стражей исламской революции. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 6 мар - РИА Новости. Ответные ракетные удары Ирана сократились на 90%, утверждает пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
"Фактически, их ответные удары баллистическими ракетами по Соединенным Штатам и нашим союзникам в регионе сократились на 90% только за последние шесть дней", - сказала она телеканалу Fox News.
Иран наносит удары по военным объектам США на Ближнем Востоке и израильской территории в ответ на атаку со стороны Соединенных Штатов и Израиля. В первый же день конфликта 28 февраля под удар попала школа для девочек на юге Ирана, был убит верховный лидер аятолла Али Хаменеи.
