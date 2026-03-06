Рейтинг@Mail.ru
В МИД Ирана ответили на намерение Трампа влиять на будущих лидеров страны - РИА Новости, 06.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:29 06.03.2026
https://ria.ru/20260306/iran-2079132709.html
В МИД Ирана ответили на намерение Трампа влиять на будущих лидеров страны
В МИД Ирана ответили на намерение Трампа влиять на будущих лидеров страны - РИА Новости, 06.03.2026
В МИД Ирана ответили на намерение Трампа влиять на будущих лидеров страны
Замглавы МИД Ирана Маджид Тахт-Раванчи, комментируя намерение президента США Дональда Трампа влиять на будущих лидеров Ирана, заявил, что за внутренние дела... РИА Новости, 06.03.2026
2026-03-06T21:29:00+03:00
2026-03-06T21:29:00+03:00
в мире
иран
сша
маджид тахт-раванчи
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0a/1857030084_0:128:3072:1856_1920x0_80_0_0_8f7edad248cdb7a58a0b5a0bed6f0158.jpg
https://ria.ru/20260306/ssha-2079131842.html
иран
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0a/1857030084_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_16e2a5744e84bfb2e6a4b210826f0254.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, сша, маджид тахт-раванчи, дональд трамп
В мире, Иран, США, Маджид Тахт-Раванчи, Дональд Трамп
В МИД Ирана ответили на намерение Трампа влиять на будущих лидеров страны

Тахт-Раванчи: внутренние дела Ирана принадлежат иранцам

© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Замглавы МИД Ирана Маджид Тахт-Раванчи, комментируя намерение президента США Дональда Трампа влиять на будущих лидеров Ирана, заявил, что за внутренние дела Ирана отвечают иранцы, им не нужны указания от иностранцев.
"Внутренние дела Ирана принадлежат иранцам, они достаточно зрелые, чтобы ... избирать своих представителей, будь то в парламенте, или президентов, или при поиске следующего верховного лидера. Нам не нужны никакие иностранцы, чтобы нам говорили, что делать или что не делать ", - заявил он в интервью телеканалу France24.
Здание МИД Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
Замглавы МИД Ирана предупредил желающих помочь США и Израилю в войне
Вчера, 21:18
 
В миреИранСШАМаджид Тахт-РаванчиДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала