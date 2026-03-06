МИД Ирана назвал попытки сменить власть в стране мечтаниями

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Замглавы МИД Ирана Маджид Тахт-Раванчи, обсуждая возможные попытки иностранных сил сменить власть в стране, назвал из "мечтаниями".

"Это мечтания.... Они (другие страны - ред.) думают, что они это могут сделать... Иранцы - едины, они защищают свою честь", - подчеркнул замглавы МИД.