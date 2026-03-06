Рейтинг@Mail.ru
21:10 06.03.2026
МИД Ирана назвал попытки сменить власть в стране мечтаниями
МИД Ирана назвал попытки сменить власть в стране мечтаниями
Замглавы МИД Ирана Маджид Тахт-Раванчи, обсуждая возможные попытки иностранных сил сменить власть в стране, назвал из "мечтаниями". РИА Новости, 06.03.2026
МИД Ирана назвал попытки сменить власть в стране мечтаниями

Тахт-Раванчи назвал попытки сменить власть в Иране мечтаниями

Флаг Ирана в Тегеране
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Замглавы МИД Ирана Маджид Тахт-Раванчи, обсуждая возможные попытки иностранных сил сменить власть в стране, назвал из "мечтаниями".
Во время интервью телеканалу France24 журналист спросил Тахт-Раванчи, считает ли он, что другие страны, например США или Израиль, "довершат дело", сменив власть в стране.
"Это мечтания.... Они (другие страны - ред.) думают, что они это могут сделать... Иранцы - едины, они защищают свою честь", - подчеркнул замглавы МИД.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.
Парк Корпуса стражей исламской революции в Тегеране - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
Иранские ракеты не рассчитаны на удары по США, заявили в Тегеране
5 марта, 12:01
 
