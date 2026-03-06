Рейтинг@Mail.ru
Иран готов к многомесячной войне, считает эксперт
21:03 06.03.2026
Иран готов к многомесячной войне, считает эксперт
Иран готов к затяжной, многомесячной войне, считает руководитель аналитического центра "Сафир" военный эксперт Алексей Богатырев. РИА Новости, 06.03.2026
в мире
иран
тегеран (город)
сша
военная операция сша и израиля против ирана
РИА Новости
2026
Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
в мире, иран, тегеран (город), сша, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, Тегеран (город), США, Военная операция США и Израиля против Ирана
© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
Флаг Ирана в Тегеране
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Иран готов к затяжной, многомесячной войне, считает руководитель аналитического центра "Сафир" военный эксперт Алексей Богатырев.
"Иран готов к затяжной, многомесячной войне. Снижать ее градус в данный момент он не собирается", - отметил эксперт на пресс-конференции в Москве.
Богатырев полагает, что снижение интенсивности иранских ударов по позициям противников свидетельствует о возвращении Тегерана к следованию своей асимметричной стратегии действий в регионе, которая предполагает проведение не постоянных, а точечных силовых акций для достижения своих целей.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Военнослужащие Корпуса стражей исламской революции - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
Иран заявил о гибели большого числа военных США при ударе в Бахрейне
