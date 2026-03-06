https://ria.ru/20260306/iran-2079130037.html
Иран объявил о начале новой волны операции против США и Израиля
Тегеран начал 23-й этап операции против США и Израиля, подтвердил Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) Ирана. РИА Новости, 06.03.2026
Иран объявил о начале новой волны операции против США и Израиля
