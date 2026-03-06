https://ria.ru/20260306/iran-2079128737.html
Иран больше не доверяет администрации США, заявил замглавы МИД Ирана
Иран больше не доверяет администрации США, заявил замглавы МИД Ирана - РИА Новости, 06.03.2026
Иран больше не доверяет администрации США, заявил замглавы МИД Ирана
Иран не пытается вести переговоры с США, потому что не доверяет их администрации, они совершили предательство, заявил замглавы иранского МИД Маджид Тахт-Раванчи РИА Новости, 06.03.2026
Иран больше не доверяет администрации США, заявил замглавы МИД Ирана
Замглавы МИД Ирана Тахт-Раванчи: США предали дипломатию и дипломатию