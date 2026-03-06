Рейтинг@Mail.ru
Иран больше не доверяет администрации США, заявил замглавы МИД Ирана - РИА Новости, 06.03.2026
20:54 06.03.2026
Иран больше не доверяет администрации США, заявил замглавы МИД Ирана
Иран больше не доверяет администрации США, заявил замглавы МИД Ирана - РИА Новости, 06.03.2026
Иран больше не доверяет администрации США, заявил замглавы МИД Ирана
Иран не пытается вести переговоры с США, потому что не доверяет их администрации, они совершили предательство, заявил замглавы иранского МИД Маджид Тахт-Раванчи РИА Новости, 06.03.2026
2026-03-06T20:54:00+03:00
2026-03-06T20:54:00+03:00
в мире
иран
сша
вашингтон (штат)
маджид тахт-раванчи
военная операция сша и израиля против ирана
https://ria.ru/20260306/iran-2079128591.html
иран
сша
вашингтон (штат)
в мире, иран, сша, вашингтон (штат), маджид тахт-раванчи, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Вашингтон (штат), Маджид Тахт-Раванчи, Военная операция США и Израиля против Ирана
Иран больше не доверяет администрации США, заявил замглавы МИД Ирана

Замглавы МИД Ирана Тахт-Раванчи: США предали дипломатию и дипломатию

Здание МИД Ирана в Тегеране
Здание МИД Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
CC BY 2.0 / sipo /
Здание МИД Ирана в Тегеране. Архивное фото
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Иран не пытается вести переговоры с США, потому что не доверяет их администрации, они совершили предательство, заявил замглавы иранского МИД Маджид Тахт-Раванчи в интервью телеканалу France24.
На вопрос журналиста о том, пытаются ли власти Ирана говорить с Вашингтоном, политик ответил отрицательно.
"Нет, мы не доверяем американцам. Они предали не только нас, но и дипломатию. Мы были в процессе переговоров, когда они на нас напали Мы не начинали эту агрессивную войну", - заявил Тахт-Раванчи.
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
Иран заявил, что США упустили шанс решить проблему через диалог
Вчера, 20:52
 
В миреИранСШАВашингтон (штат)Маджид Тахт-РаванчиВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
