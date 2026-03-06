https://ria.ru/20260306/iran-2079128591.html
Иран заявил, что США упустили шанс решить проблему через диалог
Недавний раунд переговоров в Женеве был успешным, но США изменили позицию и упустили шанс решить проблему посредством диалога, заявил замглавы МИД Ирана Маджид... РИА Новости, 06.03.2026
2026-03-06T20:52:00+03:00
в мире
женева (город)
сша
маджид тахт-раванчи
мид ирана
военная операция сша и израиля против ирана
иран
Иран заявил, что США упустили шанс решить проблему через диалог
Замглавы МИД Ирана Тахт-Раванчи: США упустили шанс решить проблему через диалог