Рейтинг@Mail.ru
Замглавы МИД Ирана высказался об инциденте в Нахичевани - РИА Новости, 06.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:50 06.03.2026 (обновлено: 20:57 06.03.2026)
https://ria.ru/20260306/iran-2079128315.html
Замглавы МИД Ирана высказался об инциденте в Нахичевани
Замглавы МИД Ирана высказался об инциденте в Нахичевани - РИА Новости, 06.03.2026
Замглавы МИД Ирана высказался об инциденте в Нахичевани
Замглавы МИД Ирана Маджид Тахт-Раванчи, комментируя инцидент с БПЛА в Нахичевани, заявил, что Тегеран поддерживает контакт с Азербайджаном, пояснил ему, что не... РИА Новости, 06.03.2026
2026-03-06T20:50:00+03:00
2026-03-06T20:57:00+03:00
в мире
нахичевань
военная операция сша и израиля против ирана
маджид тахт-раванчи
иран
тегеран (город)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/05/2078687940_0:0:1077:605_1920x0_80_0_0_53ba4282cc4decde10893a017f4dbb3f.jpg
https://ria.ru/20260306/iran-2079128737.html
нахичевань
иран
тегеран (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/05/2078687940_0:0:1077:807_1920x0_80_0_0_8c730903cd2c2550758ede7a315739e9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, нахичевань, военная операция сша и израиля против ирана, маджид тахт-раванчи, иран, тегеран (город)
В мире, Нахичевань, Военная операция США и Израиля против Ирана, Маджид Тахт-Раванчи, Иран, Тегеран (город)
Замглавы МИД Ирана высказался об инциденте в Нахичевани

Замглавы МИД Ирана: Тегеран поддерживает контакт с Баку после инцидента

© Кадр видео из соцсетейВзрыв в аэропорту Нахичевани
Взрыв в аэропорту Нахичевани - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
© Кадр видео из соцсетей
Взрыв в аэропорту Нахичевани
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Замглавы МИД Ирана Маджид Тахт-Раванчи, комментируя инцидент с БПЛА в Нахичевани, заявил, что Тегеран поддерживает контакт с Азербайджаном, пояснил ему, что не ответственен за случившееся.
"Мы находимся в тесном контакте с нашими азербайджанскими друзьями и братьями и объяснили им, что Иран не несет ответственность за эту атаку. Мы расследуем произошедшее и сообщим нашим азербайджанским друзьям о нашем расследовании", - заявил он в интервью телеканалу France24.
Здание МИД Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
Иран больше не доверяет администрации США, заявил замглавы МИД Ирана
Вчера, 20:54
 
В миреНахичеваньВоенная операция США и Израиля против ИранаМаджид Тахт-РаванчиИранТегеран (город)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала