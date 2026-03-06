https://ria.ru/20260306/iran-2079128315.html
Замглавы МИД Ирана высказался об инциденте в Нахичевани
Замглавы МИД Ирана высказался об инциденте в Нахичевани - РИА Новости, 06.03.2026
Замглавы МИД Ирана высказался об инциденте в Нахичевани
Замглавы МИД Ирана Маджид Тахт-Раванчи, комментируя инцидент с БПЛА в Нахичевани, заявил, что Тегеран поддерживает контакт с Азербайджаном, пояснил ему, что не... РИА Новости, 06.03.2026
в мире
нахичевань
военная операция сша и израиля против ирана
маджид тахт-раванчи
иран
тегеран (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Замглавы МИД Ирана высказался об инциденте в Нахичевани
Замглавы МИД Ирана: Тегеран поддерживает контакт с Баку после инцидента