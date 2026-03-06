https://ria.ru/20260306/iran-2079109709.html
Рубио заявил, что конфликт с Ираном продлится несколько недель, пишет Axios
Госсекретарь США Марко Рубио в ряде телефонных разговоров с главами МИД нескольких арабских стран заявил, что операция США против Ирана продлится еще несколько... РИА Новости, 06.03.2026
