КСИР сообщил подробности об американской атаке на школу в Иране
КСИР сообщил подробности об американской атаке на школу в Иране - РИА Новости, 06.03.2026
КСИР сообщил подробности об американской атаке на школу в Иране
АТАКУ НА ШКОЛУ В ЮЖНОЙ ЧАСТИ ИРАНА ОСУЩЕСТВИЛИ С АМЕРИКАНСКОЙ АВИАБАЗЫ "АЛЬ-ДАФРА", РАСПОЛОЖЕННОЙ В ОАЭ - КСИР РИА Новости, 06.03.2026
КСИР сообщил подробности об американской атаке на школу в Иране
КСИР: атаку на школу в Иране США провели с авиабазы "Аль-Дафры"