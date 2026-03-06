Виновных в ударе по школе в Иране должен судить МУС, считает эксперт

АНТАКЬЯ (Турция), 6 мар – РИА Новости. Виновные в совершении удара по начальной школе в Иране должны предстать перед Международным уголовным судом, США сейчас ищут предлоги, чтобы снять с себя ответственность, заявил РИА Новости бывший депутат, эксперт по международным отношениям Огуз Оян.
В первый день конфликта на Ближнем Востоке, 28 февраля, под удар попала школа для девочек "Шаджаре Тайебе". Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявлял, что жертвами атаки стали не менее 171 школьницы. Как передало агентство Рейтер, следователи из США считают вероятным, что ответственность за удар несут американские силы, но якобы также не исключают виновность другой стороны.
"Те, кто виновен в этом преступлении, должны предстать перед Международным уголовным судом или ему подобным так же, как (премьер Израиля Биньямин - ред.) Нетаньяху ранее, которого в итоге признали виновным в геноциде", - заявил РИА Новости Оян.
"США ищут сейчас оправдания массовому убийству детей, хотя у Вашингтона есть сверхточное оружие, способное точно распознать цель", - отметил Оян.
"Американская администрация пытается найти оправдание удару по школе, вызвавшему резкую критику со стороны американского и международного общественного мнения, в том числе стран, поддерживающих США. Однако ударам по школам, больницам и гражданской инфраструктуре не может быть никакого оправдания, недопустимо игнорировать правила ведения войны", - заявил РИА Новости в свою очередь бывший представитель Турции в НАТО Онур Оймен.