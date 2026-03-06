Рейтинг@Mail.ru
Виновных в ударе по школе в Иране должен судить МУС, считает эксперт - РИА Новости, 06.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:23 06.03.2026
https://ria.ru/20260306/iran-2079079660.html
Виновных в ударе по школе в Иране должен судить МУС, считает эксперт
Виновных в ударе по школе в Иране должен судить МУС, считает эксперт - РИА Новости, 06.03.2026
Виновных в ударе по школе в Иране должен судить МУС, считает эксперт
Виновные в совершении удара по начальной школе в Иране должны предстать перед Международным уголовным судом, США сейчас ищут предлоги, чтобы снять с себя... РИА Новости, 06.03.2026
2026-03-06T17:23:00+03:00
2026-03-06T17:23:00+03:00
в мире
сша
иран
ближний восток
аббас аракчи
международный уголовный суд
нато
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/03/2078167249_321:0:3275:1662_1920x0_80_0_0_5ea1f3367a45ed253fd9814cfce97ac3.jpg
https://ria.ru/20260306/zakharova-2078910288.html
сша
иран
ближний восток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/03/2078167249_388:0:3117:2047_1920x0_80_0_0_cfd8f9e6dbbf615e49f383a81835376a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, иран, ближний восток, аббас аракчи, международный уголовный суд, нато, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Иран, Ближний Восток, Аббас Аракчи, Международный уголовный суд, НАТО, Военная операция США и Израиля против Ирана
Виновных в ударе по школе в Иране должен судить МУС, считает эксперт

Огуз Оян: виновные в ударе по школе в Иране должны предстать перед МУС

© AP Photo / Iranian Foreign Media DepartmentПохороны школьниц в Минабе
Похороны школьниц в Минабе - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
© AP Photo / Iranian Foreign Media Department
Похороны школьниц в Минабе
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
АНТАКЬЯ (Турция), 6 мар – РИА Новости. Виновные в совершении удара по начальной школе в Иране должны предстать перед Международным уголовным судом, США сейчас ищут предлоги, чтобы снять с себя ответственность, заявил РИА Новости бывший депутат, эксперт по международным отношениям Огуз Оян.
В первый день конфликта на Ближнем Востоке, 28 февраля, под удар попала школа для девочек "Шаджаре Тайебе". Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявлял, что жертвами атаки стали не менее 171 школьницы. Как передало агентство Рейтер, следователи из США считают вероятным, что ответственность за удар несут американские силы, но якобы также не исключают виновность другой стороны.
"Те, кто виновен в этом преступлении, должны предстать перед Международным уголовным судом или ему подобным так же, как (премьер Израиля Биньямин - ред.) Нетаньяху ранее, которого в итоге признали виновным в геноциде", - заявил РИА Новости Оян.
"США ищут сейчас оправдания массовому убийству детей, хотя у Вашингтона есть сверхточное оружие, способное точно распознать цель", - отметил Оян.
"Американская администрация пытается найти оправдание удару по школе, вызвавшему резкую критику со стороны американского и международного общественного мнения, в том числе стран, поддерживающих США. Однако ударам по школам, больницам и гражданской инфраструктуре не может быть никакого оправдания, недопустимо игнорировать правила ведения войны", - заявил РИА Новости в свою очередь бывший представитель Турции в НАТО Онур Оймен.
Эксперт напомнил о преступлениях американских военных во Вьетнаме, Ираке и других странах.
Захарова об отсутствии реакции Запада на убийство школьниц в Иране - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
Захарова раскритиковала отсутствие реакции на убийство девочек в Иране
Вчера, 07:03
 
В миреСШАИранБлижний ВостокАббас АракчиМеждународный уголовный судНАТОВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала