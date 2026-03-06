Виновных в ударе по школе в Иране должен судить МУС, считает эксперт

АНТАКЬЯ (Турция), 6 мар – РИА Новости. Виновные в совершении удара по начальной школе в Иране должны предстать перед Международным уголовным судом, США сейчас ищут предлоги, чтобы снять с себя ответственность, заявил РИА Новости бывший депутат, эксперт по международным отношениям Огуз Оян.