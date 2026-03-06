Рейтинг@Mail.ru
Иран готов дать отпор в случае наземной операции, заявил посол Джалали - РИА Новости, 06.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:18 06.03.2026
https://ria.ru/20260306/iran-2079078613.html
Иран готов дать отпор в случае наземной операции, заявил посол Джалали
Иран готов дать отпор в случае наземной операции, заявил посол Джалали - РИА Новости, 06.03.2026
Иран готов дать отпор в случае наземной операции, заявил посол Джалали
Посол Ирана в России Казем Джалали заявил, что его страна приветствует возможную наземную операцию противников, потому что в этом случае иранские вооруженные... РИА Новости, 06.03.2026
2026-03-06T17:18:00+03:00
2026-03-06T17:18:00+03:00
в мире
иран
россия
сша
казем джалали
али хаменеи
владимир путин
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0d/1851758171_0:100:2907:1735_1920x0_80_0_0_aa0d3e6489fc11e13b10903885c24277.jpg
https://ria.ru/20260303/izrail-2078126089.html
https://ria.ru/20260306/iran-2078959176.html
иран
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0d/1851758171_30:0:2667:1978_1920x0_80_0_0_6d2d5ea7904107096b90a495a2ae8dd0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, россия, сша, казем джалали, али хаменеи, владимир путин, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, Россия, США, Казем Джалали, Али Хаменеи, Владимир Путин, Военная операция США и Израиля против Ирана
Иран готов дать отпор в случае наземной операции, заявил посол Джалали

Посол Джалали: Иран приветствует возможную наземную операцию противника

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкКазем Джалали
Казем Джалали - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Казем Джалали. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Посол Ирана в России Казем Джалали заявил, что его страна приветствует возможную наземную операцию противников, потому что в этом случае иранские вооруженные силы смогут их ликвидировать.
"Что касается наземной операции, мы ее приветствуем. Пусть подходят к нашим границам, потому что там мы можем всех их убить", - сказал он ИС "Вести".
Дым на месте удара по Тегерану - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Моссад провел наземную операцию в Иране ночью, утверждают СМИ
3 марта, 11:07
Джалали заявил, что сейчас удары по территории Ирана наносятся издалека, с воздуха, но в случае наземной операции его страна будет отбиваться.
"Несомненно, мощно будем отбиваться, потому что там весь иранский народ будет сопротивляться... Что касается наземной операции, у нас есть четкие цели и задачи, и мы можем дать им отпор. Так что они не могут напугать нас наземной операцией, мы ее даже приветствуем", - подчеркнул он.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном, последний раунд которых прошел 26 февраля в Женеве. В результате атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи.
Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.
Взрыв в Тель-Авиве, Израиль - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
"Болезненный удар". Произошедшее с США из-за Ирана поразило Запад
Вчера, 11:39
 
В миреИранРоссияСШАКазем ДжалалиАли ХаменеиВладимир ПутинВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала