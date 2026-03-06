Иран готов дать отпор в случае наземной операции, заявил посол Джалали

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Посол Ирана в России Казем Джалали заявил, что его страна приветствует возможную наземную операцию противников, потому что в этом случае иранские вооруженные силы смогут их ликвидировать.

"Что касается наземной операции, мы ее приветствуем. Пусть подходят к нашим границам, потому что там мы можем всех их убить", - сказал он ИС " Вести ".

Джалали заявил, что сейчас удары по территории Ирана наносятся издалека, с воздуха, но в случае наземной операции его страна будет отбиваться.

"Несомненно, мощно будем отбиваться, потому что там весь иранский народ будет сопротивляться... Что касается наземной операции, у нас есть четкие цели и задачи, и мы можем дать им отпор. Так что они не могут напугать нас наземной операцией, мы ее даже приветствуем", - подчеркнул он.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.

Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном, последний раунд которых прошел 26 февраля в Женеве. В результате атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи.