Иран готов дать отпор в случае наземной операции, заявил посол Джалали

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Посол Ирана в России Казем Джалали заявил, что его страна приветствует возможную наземную операцию противников, потому что в этом случае иранские вооруженные силы смогут их ликвидировать.
"Что касается наземной операции, мы ее приветствуем. Пусть подходят к нашим границам, потому что там мы можем всех их убить", - сказал он ИС "Вести
".
Джалали
заявил, что сейчас удары по территории Ирана
наносятся издалека, с воздуха, но в случае наземной операции его страна будет отбиваться.
"Несомненно, мощно будем отбиваться, потому что там весь иранский народ будет сопротивляться... Что касается наземной операции, у нас есть четкие цели и задачи, и мы можем дать им отпор. Так что они не могут напугать нас наземной операцией, мы ее даже приветствуем", - подчеркнул он.
США
и Израиль
28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном, последний раунд которых прошел 26 февраля в Женеве. В результате атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи.
Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.