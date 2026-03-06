Иран предупреждал, что будет бить по военным объектам США, заявил посол

«

"У нас нет никаких намерений нападать на какие-либо соседние государства. Мы хотим иметь добрые отношения с соседними государствами. Наши соседние государства - самые лучшие друзья вокруг нас. Мы не хотим воевать с ними. Но заблаговременно, до войны, мы предупредили, что военные объекты США в регионе будут нашими целями", - сказал Джалали ИС "Вести".