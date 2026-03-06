Иран предупреждал, что будет бить по военным объектам США, заявил посол

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Иран заблаговременно предупреждал соседствующие с ним страны о том, что расположенные на их территории военные объекты США могут стать целями для поражения, при этом исламская республика не намерена нападать на соседние государства, заявил посол Ирана в РФ Казем Джалали.
«
"У нас нет никаких намерений нападать на какие-либо соседние государства. Мы хотим иметь добрые отношения с соседними государствами. Наши соседние государства - самые лучшие друзья вокруг нас. Мы не хотим воевать с ними. Но заблаговременно, до войны, мы предупредили, что военные объекты США в регионе будут нашими целями", - сказал Джалали ИС "Вести".
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.