Тегеран отомстит за каждую погибшую мать, отца и ребенка, заявил Аракчи
16:46 06.03.2026
https://ria.ru/20260306/iran-2079068720.html
Тегеран отомстит за каждую погибшую мать, отца и ребенка, заявил Аракчи
2026-03-06T16:46:00+03:00
2026-03-06T16:46:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/11/2075037567_0:0:2335:1314_1920x0_80_0_0_e42fd8bc6a489a947871cca401bc750a.jpg
Аракчи: Тегеран отомстит за каждую погибшую мать, отца и ребенка

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
© REUTERS / Pierre Albouy
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 6 мар - РИА Новости. Тегеран отомстит за "каждую мать, отца и ребенка", погибших от действий "вражеских сил", заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи.
"Наши храбрые и мощные вооруженные силы отомстят за каждую иранскую мать, отца и ребенка, ставших жертвами вражеских сил", - написал он в соцсети X.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
