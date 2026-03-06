Рейтинг@Mail.ru
США не имеют никакого понимания, как закончить операцию в Иране, пишут СМИ - РИА Новости, 06.03.2026
15:46 06.03.2026
США не имеют никакого понимания, как закончить операцию в Иране, пишут СМИ
в мире
иран
сша
ближний восток
пит хегсет
чак шумер
али хаменеи
военная операция сша и израиля против ирана
США не имеют никакого понимания, как закончить операцию в Иране, пишут СМИ

Intercept: Белый дом не имеет четких планов по операции в Иране

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Белый дом не имеет четких долгосрочных планов действий в отношении Ирана, сообщает портал Intercept со ссылкой на источники, присутствовавшие на закрытых брифингах администрации США.
"Администрация понятия не имеет (что делать дальше - ред.). У них нет никакой актуальной, реально разумной, конечной цели или плана дальнейших действий", - цитирует портал слова одного из чиновников, пожелавшего остаться неназванным.
Иран заявил о планах применить ракеты новых поколений против США и Израиля
"Там не идет мыслительный процесс по поводу того, что все это означает в долгосрочной перспективе. Это не скоординированная смена режима. Это просто "бомби их, пока они не станут меньшей угрозой", - сказал другой источник.
Подобную точку зрения в общей сложности высказали четыре человека, посещавшие закрытые брифинги.
Обвинения в адрес администрации в отсутствии четкого понимания целей операции против Ирана и ее завершения последние дни звучат на фоне проведения закрытых встреч в конгрессе с министром войны Питом Хегсетом и другими руководителями силового блока.
"Болезненный удар". Произошедшее с США из-за Ирана поразило Запад
По итогам таких слушаний сенатор-демократ от штата Массачусетс Эд Марки заявил, что президент не имеет плана завершения конфликта и втягивает страну в новую затяжную войну на Ближнем Востоке. Лидер демократического меньшинства в сенате США Чак Шумер после брифинга заявил, что его не удовлетворили ответы, которые "меняются каждый день".
США и Израиль с 28 февраля наносят удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. В первый же день атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.
Голливуда недостаточно: для войны с Ираном США использовали новое оружие
