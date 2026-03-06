США не имеют никакого понимания, как закончить операцию в Иране, пишут СМИ

"Администрация понятия не имеет (что делать дальше - ред.). У них нет никакой актуальной, реально разумной, конечной цели или плана дальнейших действий", - цитирует портал слова одного из чиновников, пожелавшего остаться неназванным.

"Там не идет мыслительный процесс по поводу того, что все это означает в долгосрочной перспективе. Это не скоординированная смена режима. Это просто "бомби их, пока они не станут меньшей угрозой", - сказал другой источник.