США не имеют никакого понимания, как закончить операцию в Иране, пишут СМИ

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Белый дом не имеет четких долгосрочных планов действий в отношении Ирана, сообщает портал Intercept со ссылкой на источники, присутствовавшие на закрытых брифингах администрации США.
"Администрация понятия не имеет (что делать дальше - ред.). У них нет никакой актуальной, реально разумной, конечной цели или плана дальнейших действий", - цитирует портал слова одного из чиновников, пожелавшего остаться неназванным.
"Там не идет мыслительный процесс по поводу того, что все это означает в долгосрочной перспективе. Это не скоординированная смена режима. Это просто "бомби их, пока они не станут меньшей угрозой", - сказал другой источник.
Подобную точку зрения в общей сложности высказали четыре человека, посещавшие закрытые брифинги.
Обвинения в адрес администрации в отсутствии четкого понимания целей операции против Ирана и ее завершения последние дни звучат на фоне проведения закрытых встреч в конгрессе с министром войны Питом Хегсетом и другими руководителями силового блока.
По итогам таких слушаний сенатор-демократ от штата Массачусетс Эд Марки заявил, что президент не имеет плана завершения конфликта и втягивает страну в новую затяжную войну на Ближнем Востоке. Лидер демократического меньшинства в сенате США Чак Шумер после брифинга заявил, что его не удовлетворили ответы, которые "меняются каждый день".
США и Израиль с 28 февраля наносят удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. В первый же день атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.