Иран нанес удары по американским базам в Кувейте - РИА Новости, 06.03.2026
13:40 06.03.2026 (обновлено: 15:09 06.03.2026)
Иран нанес удары по американским базам в Кувейте
Военные Ирана нанесли удары по базе США в Кувейте при помощи БПЛА, атаки продолжатся, заявила армия Ирана. РИА Новости, 06.03.2026
в мире, иран, кувейт, сша, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, Кувейт, США, Военная операция США и Израиля против Ирана
© REUTERS / Social MediaВзрыв на базе Али-Салем в Кувейте. 6 марта 2026
Взрыв на базе Али-Салем в Кувейте. 6 марта 2026
ТЕГЕРАН, 6 мар - РИА Новости. Военные Ирана нанесли удары по базе США в Кувейте при помощи БПЛА, атаки продолжатся, заявила армия Ирана.
"За последние часы при помощи различного рода беспилотников сухопутных сил армии массированной атаке подвергались базы США в Кувейте. Эти атаки продолжатся в предстоящие часы", - говорится в заявлении, которое приводит агентство Fars.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
Логотип компании Amazon - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
Удары Ирана по ЦОДам Amazon могут заставить инвесторов задуматься, пишет FT
