https://ria.ru/20260306/iran-2078990762.html
Иран нанес удары по американским базам в Кувейте
Иран нанес удары по американским базам в Кувейте - РИА Новости, 06.03.2026
Иран нанес удары по американским базам в Кувейте
Военные Ирана нанесли удары по базе США в Кувейте при помощи БПЛА, атаки продолжатся, заявила армия Ирана. РИА Новости, 06.03.2026
2026-03-06T13:40:00+03:00
2026-03-06T13:40:00+03:00
2026-03-06T15:09:00+03:00
в мире
иран
кувейт
сша
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/06/2079026917_0:385:796:833_1920x0_80_0_0_b319029d2dd85915da28df814632e268.jpg
https://ria.ru/20260306/iran-2078965394.html
иран
кувейт
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/06/2079026917_0:281:796:878_1920x0_80_0_0_11f0062ad4d9e051a68840e09903e37d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, кувейт, сша, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, Кувейт, США, Военная операция США и Израиля против Ирана
Иран нанес удары по американским базам в Кувейте
Иран нанес удары по американским базам в Кувейте с помощью беспилотников