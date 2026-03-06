КСИР заявил о новой атаке на Израиль с использованием сверхтяжелой ракеты

Телеканал Press TV в начале года сообщал, что КСИР поставил ракету "Хоррешмахр 4" на боевое дежурство на одной из своих ракетных баз. Дальность полета новой иранской ракеты составляет 2 тысячи километров, она может нести боевую часть с взрывчатым веществом массой 1,5 тысячи килограмм. В последнем заявлении КСИР по этой ракете указывалось, что масса боеголовки составляет одну тонну.