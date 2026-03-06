Рейтинг@Mail.ru
КСИР заявил о новой атаке на Израиль с использованием сверхтяжелой ракеты
12:53 06.03.2026 (обновлено: 14:37 06.03.2026)
КСИР заявил о новой атаке на Израиль с использованием сверхтяжелой ракеты
КСИР заявил о новой атаке на Израиль с использованием сверхтяжелой ракеты
Иран предпринял новую, 22-ю по счету волну атак на Израиль, использовав различные баллистические ракеты, в том числе новейшую сверхтяжелую "Хорремшахр 4",... РИА Новости, 06.03.2026
в мире
иран
израиль
военная операция сша и израиля против ирана
иран
израиль
в мире, иран, израиль, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, Израиль, Военная операция США и Израиля против Ирана
КСИР заявил о новой атаке на Израиль с использованием сверхтяжелой ракеты

КСИР вновь атаковал Израиль сверхтяжелыми ракетами "Хорремшехр-4"

© AP Photo / Vahid SalemiПарк Корпуса стражей исламской революции в Тегеране
Парк Корпуса стражей исламской революции в Тегеране - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
Парк Корпуса стражей исламской революции в Тегеране. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 6 мар - РИА Новости. Иран предпринял новую, 22-ю по счету волну атак на Израиль, использовав различные баллистические ракеты, в том числе новейшую сверхтяжелую "Хорремшахр 4", заявил Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана.
"Началась 22-я волна операции "Правдивое обещание 4" с использованием большого количества ракет "Хорремшахр 4", "Хейбар", "Фатах" (для ударов - ред.) прямо в сердцевину оккупированных территорий", - говорится в заявлении, которое приводит агентство Tasnim.
Статуя Свободы в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
"Урок реальной уязвимости". В США заявили о новом ущербе из-за ударов Ирана
Вчера, 06:48
Иран впервые сообщил о применении ракеты "Хорремшахр 4" в четверг.
Телеканал Press TV в начале года сообщал, что КСИР поставил ракету "Хоррешмахр 4" на боевое дежурство на одной из своих ракетных баз. Дальность полета новой иранской ракеты составляет 2 тысячи километров, она может нести боевую часть с взрывчатым веществом массой 1,5 тысячи килограмм. В последнем заявлении КСИР по этой ракете указывалось, что масса боеголовки составляет одну тонну.
Фуражка военнослужащего Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в зале заседаний парламента Ирана в столице страны — Тегеране - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Что такое Корпус стражей исламской революции (КСИР)
4 марта, 16:29
 
В миреИранИзраильВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
