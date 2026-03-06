КСИР заявил о новой атаке на Израиль с использованием сверхтяжелой ракеты

ТЕГЕРАН, 6 мар - РИА Новости. Иран предпринял новую, 22-ю по счету волну атак на Израиль, использовав различные баллистические ракеты, в том числе новейшую сверхтяжелую "Хорремшахр 4", заявил Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана.
"Началась 22-я волна операции "Правдивое обещание 4" с использованием большого количества ракет "Хорремшахр 4", "Хейбар", "Фатах" (для ударов - ред.) прямо в сердцевину оккупированных территорий", - говорится в заявлении, которое приводит агентство Tasnim.
Иран впервые сообщил о применении ракеты "Хорремшахр 4" в четверг.
Телеканал Press TV в начале года сообщал, что КСИР поставил ракету "Хоррешмахр 4" на боевое дежурство на одной из своих ракетных баз. Дальность полета новой иранской ракеты составляет 2 тысячи километров, она может нести боевую часть с взрывчатым веществом массой 1,5 тысячи килограмм. В последнем заявлении КСИР по этой ракете указывалось, что масса боеголовки составляет одну тонну.
Что такое Корпус стражей исламской революции (КСИР)
4 марта, 16:29