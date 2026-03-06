Рейтинг@Mail.ru
12:45 06.03.2026
ПВО Бахрейна уничтожила 78 иранских ракет с начала конфликта
Системы ПВО Бахрейна с 28 февраля уничтожили 78 иранских ракет и 143 беспилотника, сообщило Главное командование сил обороны Бахрейна. РИА Новости, 06.03.2026
© AP Photo / Vahid SalemiВоеннослужащий Корпуса стражей исламской революции
Военнослужащий Корпуса стражей исламской революции - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
Военнослужащий Корпуса стражей исламской революции. Архивное фото
ДОХА, 6 мар - РИА Новости. Системы ПВО Бахрейна с 28 февраля уничтожили 78 иранских ракет и 143 беспилотника, сообщило Главное командование сил обороны Бахрейна.
"Системы ПВО сил обороны Бахрейна... уничтожили 78 ракет и 143 беспилотника за время продолжающейся террористической агрессии Ирана против королевства", - говорится в заявлении сил обороны.
При этом МВД Бахрейна за минувшие сутки сообщило об ударах по нефтеперерабатывающему заводу компании Bapco в промзоне Аль-Маамир, а также по двум жилым зданиям и гостинице в столице страны Манаме.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит удары по военным объектам США на Ближнем Востоке и израильской территории в ответ на атаку со стороны Соединенных Штатов и Израиля. В первый же день конфликта 28 февраля под удар попала школа для девочек на юге Ирана, был убит верховный лидер аятолла Али Хаменеи. Общее число жертв нападения, по данным иранских властей, уже более 1,2 тысячи человек. Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.
