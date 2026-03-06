https://ria.ru/20260306/iran-2078971821.html
В иранском городе Мешхед работают средства ПВО
В иранском городе Мешхед работают средства ПВО - РИА Новости, 06.03.2026
В иранском городе Мешхед работают средства ПВО
Средства ПВО были задействованы в городе Мешхед на северо-востоке Ирана, сообщило иранское агентство Nour News. РИА Новости, 06.03.2026
2026-03-06T12:29:00+03:00
2026-03-06T12:29:00+03:00
2026-03-06T12:38:00+03:00
в мире
мешхед
иран
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/03/2078181649_0:793:2232:2048_1920x0_80_0_0_a1999df8ced19651ebd664b3c3bf12b2.jpg
https://ria.ru/20260306/iran-2078874244.html
мешхед
иран
2026
Новости
ru-RU
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/03/2078181649_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8ad0d1a4120f10093509b7fd8aef8801.jpg
В мире, Мешхед, Иран, Военная операция США и Израиля против Ирана
В иранском городе Мешхед работают средства ПВО
Nour News: средства ПВО задействованы в городе Мешхед на северо-востоке Ирана