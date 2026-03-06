Курдские группировки готовятся войти в Иран, сообщили СМИ

«

"Альянс из шести иранских курдских группировок, поддерживаемых Соединенными Штатами, готовится проникнуть в Иран, чтобы присоединиться к американо-израильской кампании, ...сообщили Al-Monitor хорошо информированные источники. Источники отказались назвать точную дату, но заявили, что иранские курдские силы, получившие оружие и другое оборудование, могут пересечь границу "в течение нескольких дней", - пишет издание.