Рейтинг@Mail.ru
Курдские группировки готовятся войти в Иран, сообщили СМИ - РИА Новости, 06.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:16 06.03.2026
https://ria.ru/20260306/iran-2078967361.html
Курдские группировки готовятся войти в Иран, сообщили СМИ
Курдские группировки готовятся войти в Иран, сообщили СМИ - РИА Новости, 06.03.2026
Курдские группировки готовятся войти в Иран, сообщили СМИ
Альянс из шести иранских курдских группировок, поддерживаемых США, готовится войти в Иран, чтобы присоединиться к американо-израильской кампании против страны в РИА Новости, 06.03.2026
2026-03-06T12:16:00+03:00
2026-03-06T12:16:00+03:00
в мире
иран
сша
курдистан (иран)
центральное разведывательное управление (цру)
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0a/1857030084_0:128:3072:1856_1920x0_80_0_0_8f7edad248cdb7a58a0b5a0bed6f0158.jpg
https://ria.ru/20260305/tramp-2078777575.html
https://ria.ru/20260306/iran-2078860217.html
иран
сша
курдистан (иран)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0a/1857030084_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_16e2a5744e84bfb2e6a4b210826f0254.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, сша, курдистан (иран), центральное разведывательное управление (цру), военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Курдистан (Иран), Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Военная операция США и Израиля против Ирана
Курдские группировки готовятся войти в Иран, сообщили СМИ

Al-Monitor: альянс из шести курдских группировок готовится войти в Иран

© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 6 мар - РИА Новости. Альянс из шести иранских курдских группировок, поддерживаемых США, готовится войти в Иран, чтобы присоединиться к американо-израильской кампании против страны в ближайшие несколько дней, сообщает издание AI-Monitor со ссылкой на осведомленные источники.
«
"Альянс из шести иранских курдских группировок, поддерживаемых Соединенными Штатами, готовится проникнуть в Иран, чтобы присоединиться к американо-израильской кампании, ...сообщили Al-Monitor хорошо информированные источники. Источники отказались назвать точную дату, но заявили, что иранские курдские силы, получившие оружие и другое оборудование, могут пересечь границу "в течение нескольких дней", - пишет издание.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
Трамп предложил курдам воздушное прикрытие от США, утверждает WP
5 марта, 15:46
Отмечается, что вооруженные группировки могут пересечь границу через контролируемый Демократической партией Курдистана район Хадж-Омран и далее на юг, в районе пограничного перехода Башмак в Сулеймании, который контролируется Патриотическим союзом Курдистана (ПСК).
Источники также сообщили изданию, что ЦРУ с прошлого года поддерживает связь с иранскими курдскими вооруженными группами по поводу возможных операций по проникновению на территорию Ирана, а Израиль настаивал на такой поддержке с момента войны с Ираном в июне 2025 года, выступая за участие курдов в борьбе против Тегерана.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
Почему война против Ирана гораздо опаснее для России, чем это кажется
Вчера, 08:00
 
В миреИранСШАКурдистан (Иран)Центральное разведывательное управление (ЦРУ)Военная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала