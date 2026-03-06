Рейтинг@Mail.ru
Иран пригрозил ударами по иракскому Курдистану - РИА Новости, 06.03.2026
11:46 06.03.2026 (обновлено: 12:44 06.03.2026)
Иран пригрозил ударами по иракскому Курдистану
Иран пригрозил ударами по иракскому Курдистану - РИА Новости, 06.03.2026
Иран пригрозил ударами по иракскому Курдистану
Совет обороны Ирана пригрозил иракским курдам ударами в случае попыток проникнуть на территорию Ирана. РИА Новости, 06.03.2026
в мире
в мире, иран, иракский курдистан, курдистан (иран), военная операция сша и израиля против ирана, сша, дональд трамп
В мире, Иран, Иракский Курдистан, Курдистан (Иран), Военная операция США и Израиля против Ирана, США, Дональд Трамп
Иран пригрозил ударами по иракскому Курдистану

Тегеран пригрозил иракским курдам ударами в случае попыток проникнуть в Иран

ТЕГЕРАН, 6 мар - РИА Новости. Совет обороны Ирана пригрозил иракским курдам ударами в случае попыток проникнуть на территорию Ирана.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил агентству Рейтер, что поддерживает курдскую оппозицию в случае их решения начать наземную операцию в Иране. Он также добавил, что не может сказать, предоставят ли или уже предлагали ли Соединенные Штаты воздушную поддержку для любого курдского наступления.
"В случае проникновения группировок на границы Ирана все объекты Иракского Курдистана станут мишенью. Друзьям и братьям в Иракском Курдистане напоминаем, что до настоящего момента мы наносили удары лишь по базам США, Израиля и сепаратистских группировок", - говорится в заявлении Совета обороны, которое приводит агентство Fars.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
Тегеран, Иран - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
Курдские оппозиционные партии заключили договор о ненападении с Ираном
5 марта, 21:52
 
