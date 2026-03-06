Иран пригрозил ударами по иракскому Курдистану

ТЕГЕРАН, 6 мар - РИА Новости. Совет обороны Ирана пригрозил иракским курдам ударами в случае попыток проникнуть на территорию Ирана.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил агентству Рейтер, что поддерживает курдскую оппозицию в случае их решения начать наземную операцию в Иране. Он также добавил, что не может сказать, предоставят ли или уже предлагали ли Соединенные Штаты воздушную поддержку для любого курдского наступления.
"В случае проникновения группировок на границы Ирана все объекты Иракского Курдистана станут мишенью. Друзьям и братьям в Иракском Курдистане напоминаем, что до настоящего момента мы наносили удары лишь по базам США, Израиля и сепаратистских группировок", - говорится в заявлении Совета обороны, которое приводит агентство Fars.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.