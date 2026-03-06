"Болезненный удар". Произошедшее с США из-за Ирана поразило Запад

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Израиль и США несерьезно отнеслись к последствиям атаки на Иран, заявил военный аналитик Андреас Криг в интервью Израиль и США несерьезно отнеслись к последствиям атаки на Иран, заявил военный аналитик Андреас Криг в интервью Tagesspiegel

"Они недооценили, как быстро Тегеран распространит конфликт на Персидский залив и какой политический шок может вызвать среди партнеров США . Сила Ирана в этой войне — не обычная симметрия, а выдержка. И способность создавать риски для баз, городов, торговли и энергетических потоков, несмотря не превосходство противника в воздухе", — сообщается в материале.

По мнению аналитика, израильско-американская коалиция ошибочно предполагала, что ответные удары в Персидского залива будут направлены только против американских военных баз, однако, Тегеран показал, что готов пойти на более высокие политические издержки.

"По моим оценкам, обе стороны ожидали болезненных ударов, но широта и частота иранских атак превзошли ожидания многих региональных игроков", — отметил он.

Криг добавил, что Иран обладает внушительным арсеналом ракет и БПЛА, а также серьезными рычагами влияния вне поля боя, которые могут превратить военный конфликт в региональный системный кризис.

"Это затрудняет принуждение Тегерана к уступкам", — говорится в публикации.