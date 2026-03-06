Рейтинг@Mail.ru
"Болезненный удар". Произошедшее с США из-за Ирана поразило Запад
11:39 06.03.2026
"Болезненный удар". Произошедшее с США из-за Ирана поразило Запад
"Болезненный удар". Произошедшее с США из-за Ирана поразило Запад
Израиль и США несерьезно отнеслись к последствиям атаки на Иран, заявил военный аналитик Андреас Криг в интервью Tagesspiegel. РИА Новости, 06.03.2026
"Болезненный удар". Произошедшее с США из-за Ирана поразило Запад

Криг: Израиль и США недооценили Иран

© REUTERS / Gideon MarkowiczВзрыв в Тель-Авиве, Израиль
Взрыв в Тель-Авиве, Израиль - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
© REUTERS / Gideon Markowicz
Взрыв в Тель-Авиве, Израиль. Архивное фото
МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Израиль и США несерьезно отнеслись к последствиям атаки на Иран, заявил военный аналитик Андреас Криг в интервью Tagesspiegel.
"Они недооценили, как быстро Тегеран распространит конфликт на Персидский залив и какой политический шок может вызвать среди партнеров США. Сила Ирана в этой войне — не обычная симметрия, а выдержка. И способность создавать риски для баз, городов, торговли и энергетических потоков, несмотря не превосходство противника в воздухе", — сообщается в материале.
По мнению аналитика, израильско-американская коалиция ошибочно предполагала, что ответные удары в Персидского залива будут направлены только против американских военных баз, однако, Тегеран показал, что готов пойти на более высокие политические издержки.
"По моим оценкам, обе стороны ожидали болезненных ударов, но широта и частота иранских атак превзошли ожидания многих региональных игроков", — отметил он.
Криг добавил, что Иран обладает внушительным арсеналом ракет и БПЛА, а также серьезными рычагами влияния вне поля боя, которые могут превратить военный конфликт в региональный системный кризис.
"Это затрудняет принуждение Тегерана к уступкам", — говорится в публикации.
В субботу США и Израиль начали масштабную военную операцию против ИРИ. В Тель-Авиве заявили, что цель ударов — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Американский лидер Дональд Трамп, в свою очередь, заявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим.
В понедельник президент России Владимир Путин заявил в разговоре с главой ОАЭ Мухаммедом Аль Нахайяном, что агрессия США и Израиля сорвала прогресс в переговорах по иранской ядерной программе. Кроме того, Путин в телеграмме президенту Ирана Масуду Пезешкиану назвал гибель верховного лидера исламской республики Али Хаменеи циничным убийством с нарушением всех норм морали и международного права.
