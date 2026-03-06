Рейтинг@Mail.ru
В Иране заявили об ударах США и Израиля по провинции Исхафан
11:27 06.03.2026 (обновлено: 11:40 06.03.2026)
В Иране заявили об ударах США и Израиля по провинции Исхафан
Несколько человек пострадали в результате ударов по центру Ирана, сообщило агентство Tasnim. РИА Новости, 06.03.2026
в мире, иран, сша, израиль, военная операция сша и израиля против ирана, исфахан
В мире, Иран, США, Израиль, Военная операция США и Израиля против Ирана, Исфахан
В Иране заявили об ударах США и Израиля по провинции Исхафан

Tasnim: при ударах США и Израиля по провинции Исхафан есть пострадавшие

© Фото : U.S. Navy Посадка американского истребителя F/A-18E Super Hornet на палубу авианосца USS Gerald R. Ford в рамках операции "Эпическая ярость"
Посадка американского истребителя F/A-18E Super Hornet на палубу авианосца USS Gerald R. Ford в рамках операции Эпическая ярость - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
© Фото : U.S. Navy
Посадка американского истребителя F/A-18E Super Hornet на палубу авианосца USS Gerald R. Ford в рамках операции "Эпическая ярость"
ТЕГЕРАН, 6 мар - РИА Новости. Несколько человек пострадали в результате ударов по центру Ирана, сообщило агентство Tasnim.
"Истребители США и Израиля рано утром атаковали разные районы города Исфахан, а также такие округа, как Борхар, Неджефабад и Ланджан", - говорится в сообщении.
По данным агентства, были прилеты по жилым домам Зарришахра - города в округе Ланджан.
"В ходе атак США и сионистского режима на провинцию Исфахан пострадали несколько граждан", - отметило Tasnim.
Флаги ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
На Западе выступили с новыми мерами в отношении России из-за Ирана
