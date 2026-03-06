https://ria.ru/20260306/iran-2078955832.html
В Иране заявили об ударах США и Израиля по провинции Исхафан
В Иране заявили об ударах США и Израиля по провинции Исхафан - РИА Новости, 06.03.2026
В Иране заявили об ударах США и Израиля по провинции Исхафан
Несколько человек пострадали в результате ударов по центру Ирана, сообщило агентство Tasnim. РИА Новости, 06.03.2026
2026-03-06T11:27:00+03:00
2026-03-06T11:27:00+03:00
2026-03-06T11:40:00+03:00
В Иране заявили об ударах США и Израиля по провинции Исхафан
Tasnim: при ударах США и Израиля по провинции Исхафан есть пострадавшие