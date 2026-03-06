https://ria.ru/20260306/iran-2078955277.html
Иран сообщил о запуске ракет
Иран сообщил о запуске ракет - РИА Новости, 06.03.2026
Иран сообщил о запуске ракет
Иранская гостелерадиокомпания IRIB сообщила о запуске ракет с территории Ирана. РИА Новости, 06.03.2026
Иран сообщил о запуске ракет
Иранское ТВ сообщило о запуске ракет