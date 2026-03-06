Рейтинг@Mail.ru
Иран сообщил о запуске ракет - РИА Новости, 06.03.2026
11:23 06.03.2026 (обновлено: 11:26 06.03.2026)
Иран сообщил о запуске ракет
Иранская гостелерадиокомпания IRIB сообщила о запуске ракет с территории Ирана. РИА Новости, 06.03.2026
в мире
иран
сша
израиль
военная операция сша и израиля против ирана
в мире, иран, сша, израиль, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Израиль, Военная операция США и Израиля против Ирана
Поврежденное здание больницы имени Ганди в Тегеране
Поврежденное здание больницы имени Ганди в Тегеране
© AP Photo / Vahid Salemi
Поврежденное здание больницы имени Ганди в Тегеране. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 6 мар - РИА Новости. Иранская гостелерадиокомпания IRIB сообщила о запуске ракет с территории Ирана.
Других подробностей вещатель не привел.
Подобное сообщение появилось после того, как армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) зафиксировала запуск ракет из Ирана по еврейскому государству, системы ПВО работают над устранением угрозы.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
Почему война против Ирана гораздо опаснее для России, чем это кажется
Вчера, 08:00
 
В мире, Иран, США, Израиль, Военная операция США и Израиля против Ирана
 
 
