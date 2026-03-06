https://ria.ru/20260306/iran-2078952576.html
В Иране нет интернета уже шесть дней
Интернет в Иране практически полностью отключен уже на протяжении 144 часов, сообщает международная служба мониторинга интернета NetBlocks. РИА Новости, 06.03.2026
