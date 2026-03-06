Рейтинг@Mail.ru
06.03.2026

Борьбу с США и Израилем продолжат до последней пули, заявили в МИД Ирана
10:49 06.03.2026
Борьбу с США и Израилем продолжат до последней пули, заявили в МИД Ирана
Иран намерен сражаться с США и Израилем до последней пули и последнего солдата, поскольку у него нет другого выбора, заявил заместитель министра иностранных дел РИА Новости, 06.03.2026
Борьбу с США и Израилем продолжат до последней пули, заявили в МИД Ирана

Замглавы МИД Хатибзаде: Иран будет сражаться с США и Израилем до последней пули

© REUTERS / Majid AsgaripourИранский флаг на месте удара в Тегеране
Иранский флаг на месте удара в Тегеране. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 6 мар - РИА Новости. Иран намерен сражаться с США и Израилем до последней пули и последнего солдата, поскольку у него нет другого выбора, заявил заместитель министра иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде.
Дипломат отметил, что приоритетом для Ирана является оказание максимального сопротивления агрессору.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
Голливуда недостаточно: для войны с Ираном США использовали новое оружие
Вчера, 08:00
"Мы подвергаемся атакам, вторжению со стороны американцев и израильтян, и они пытаются нанести Ирану максимальный ущерб. Тегеран постоянно подвергается атакам, и у нас нет иного выбора, кроме как сопротивляться до последней пули и до последнего солдата", - заявил он агентству ANI.
Заместитель министра иностранных дел Ирана охарактеризовал конфликт как необходимую борьбу против внешних зверств. Он также указал на кризисное положение международного права сегодня.
"Это очень героическая... битва для нас, и мы должны остановить агрессора и его зверства в Иране... Сейчас международное право подвергается нападкам, как и Иран. К сожалению, принципы международного права подверглись нападкам, и мы должны объединиться против этих зверств", - заявил Хатибзаде.
Он также предупредил, что действия США угрожают глобальным дипломатическим нормам.
"Американцы убили главу другого государства. Если это станет новой нормой, то никто, ни одна страна на земле не сможет поддерживать нормальные дипломатические отношения с другими странами", - сказал он.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном, последний раунд которых прошел 26 февраля в Женеве. В результате атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи.
Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.
4 марта, 08:00
Трамп напал на Иран по чужой ошибке — и это полная катастрофа
Трамп напал на Иран по чужой ошибке — и это полная катастрофа
4 марта, 08:00
 
В мире, Иран, США, Израиль, Али Хаменеи, Владимир Путин, Военная операция США и Израиля против Ирана
 
 
