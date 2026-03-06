Борьбу с США и Израилем продолжат до последней пули, заявили в МИД Ирана

НЬЮ-ДЕЛИ, 6 мар - РИА Новости. Иран намерен сражаться с США и Израилем до последней пули и последнего солдата, поскольку у него нет другого выбора, заявил заместитель министра иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде.

Дипломат отметил, что приоритетом для Ирана является оказание максимального сопротивления агрессору.

"Мы подвергаемся атакам, вторжению со стороны американцев и израильтян, и они пытаются нанести Ирану максимальный ущерб. Тегеран постоянно подвергается атакам, и у нас нет иного выбора, кроме как сопротивляться до последней пули и до последнего солдата", - заявил он агентству ANI.

Заместитель министра иностранных дел Ирана охарактеризовал конфликт как необходимую борьбу против внешних зверств. Он также указал на кризисное положение международного права сегодня.

"Это очень героическая... битва для нас, и мы должны остановить агрессора и его зверства в Иране... Сейчас международное право подвергается нападкам, как и Иран. К сожалению, принципы международного права подверглись нападкам, и мы должны объединиться против этих зверств", - заявил Хатибзаде.

Он также предупредил, что действия США угрожают глобальным дипломатическим нормам.

"Американцы убили главу другого государства. Если это станет новой нормой, то никто, ни одна страна на земле не сможет поддерживать нормальные дипломатические отношения с другими странами", - сказал он.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока

Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном, последний раунд которых прошел 26 февраля в Женеве . В результате атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи