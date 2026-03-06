Рейтинг@Mail.ru
При атаке США и Израиля на юге Ирана погибли не менее 20 человек
10:38 06.03.2026 (обновлено: 10:56 06.03.2026)
При атаке США и Израиля на юге Ирана погибли не менее 20 человек
Не менее 20 человек погибли, еще 30 пострадали в результате атаки США и Израиля на пригород Шираза на юге Ирана, сообщило иранское агентство Fars. РИА Новости, 06.03.2026
2026
в мире, сша, израиль, иран, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Израиль, Иран, Военная операция США и Израиля против Ирана
Fars: при атаке США и Израиля на юге Ирана погибли не менее 20 человек

© REUTERS / Majid AsgaripourИранский флаг на месте удара в Тегеране
Иранский флаг на месте удара в Тегеране - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
© REUTERS / Majid Asgaripour
Иранский флаг на месте удара в Тегеране. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 6 мар - РИА Новости. Не менее 20 человек погибли, еще 30 пострадали в результате атаки США и Израиля на пригород Шираза на юге Ирана, сообщило иранское агентство Fars.
"В ходе этого происшествия 20 ни в чем неповинных граждан погибли, 30 пострадали", - говорится в сообщении.
Агентство сообщает, что под ракетный удар США и Израиля попали детский парк развлечений, а также здание скорой помощи в Зибашахре - пригороде административного центра провинции Фарс на юге Ирана, которым является город Шираз. Среди погибших - двое сотрудников скорой помощи.
Атака, по данным агентства, произошла вечером 5 марта в районе 20.30 по местному времени (20.00 мск).
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
