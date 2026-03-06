https://ria.ru/20260306/iran-2078939480.html
При атаке США и Израиля на юге Ирана погибли не менее 20 человек
При атаке США и Израиля на юге Ирана погибли не менее 20 человек - РИА Новости, 06.03.2026
При атаке США и Израиля на юге Ирана погибли не менее 20 человек
Не менее 20 человек погибли, еще 30 пострадали в результате атаки США и Израиля на пригород Шираза на юге Ирана, сообщило иранское агентство Fars. РИА Новости, 06.03.2026
При атаке США и Израиля на юге Ирана погибли не менее 20 человек
Fars: при атаке США и Израиля на юге Ирана погибли не менее 20 человек