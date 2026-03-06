Иран не объявлял о закрытии Ормузского пролива, заявили в МИД

НЬЮ-ДЕЛИ, 6 мар - РИА Новости. Иран не объявлял о закрытии Ормузского пролива, если такое решение будет принято, то власти объявят об этом, заявил заместитель министра иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде.
"Иран является оплотом стабильности в Ормузском проливе. Мы объявим, если закроем Ормузский пролив. Мы его не закрывали. Мы ответственная держава", - приводит его слова индийская газета Hindu.
ВМС Ирана полностью контролируют Ормузский пролив, через который проходит примерно пятая часть мирового экспорта нефти.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщалось о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Вследствие этого резко сократилось судоходство через Ормузский пролив. Он соединяет Персидский залив с Оманским заливом и Аравийским морем. Северное побережье принадлежит Ирану, а южное - ОАЭ и Оману. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, на него приходится около 20% мировых поставок нефти и нефтепродуктов, а также СПГ.