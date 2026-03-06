https://ria.ru/20260306/iran-2078938580.html
При ударе США и Израиля по Ирану погибли два сотрудника службы спасения
При ударе США и Израиля по Ирану погибли два сотрудника службы спасения - РИА Новости, 06.03.2026
При ударе США и Израиля по Ирану погибли два сотрудника службы спасения
Два сотрудника службы спасения погибли в результате удара США и Израиля по городу Шираз на юге Ирана, сообщает гостелерадиокомпания Ирана. РИА Новости, 06.03.2026
2026-03-06T10:34:00+03:00
2026-03-06T10:34:00+03:00
2026-03-06T11:31:00+03:00
в мире
иран
сша
израиль
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/05/2078658861_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_ee6f0cb7cfed102c54461181041b501a.jpg
https://ria.ru/20260304/katastrofa-2078340963.html
https://ria.ru/20260305/proigrysh-2078643377.html
иран
сша
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/05/2078658861_159:0:2890:2048_1920x0_80_0_0_d244d6788fc95aa8285d1f0d326e10fc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, сша, израиль, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Израиль, Военная операция США и Израиля против Ирана
При ударе США и Израиля по Ирану погибли два сотрудника службы спасения
При ударе США и Израиля по югу Ирана погибли два сотрудника службы спасения