При ударе США и Израиля по Ирану погибли два сотрудника службы спасения - РИА Новости, 06.03.2026
10:34 06.03.2026 (обновлено: 11:31 06.03.2026)
При ударе США и Израиля по Ирану погибли два сотрудника службы спасения
Два сотрудника службы спасения погибли в результате удара США и Израиля по городу Шираз на юге Ирана, сообщает гостелерадиокомпания Ирана. РИА Новости, 06.03.2026
в мире
иран
сша
израиль
военная операция сша и израиля против ирана
в мире, иран, сша, израиль, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Израиль, Военная операция США и Израиля против Ирана
© REUTERS / Majid KhahiТегеран, Иран
Тегеран, Иран - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
© REUTERS / Majid Khahi
Тегеран, Иран. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 6 мар - РИА Новости. Два сотрудника службы спасения погибли в результате удара США и Израиля по городу Шираз на юге Ирана, сообщает гостелерадиокомпания Ирана.
"Двое отважных сотрудников службы спасения города Шираз погибли на базе службы спасения", - говорится в сообщении.
Также агентство Fars сообщило об атаке с воздуха на здание иранского Красного полумесяца уже в другом городе - Мехабаде, расположенном в северо-западной части Ирана. По его данным, в результате попадания ракеты пострадал один сотрудник этой службы спасения.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
В миреИранСШАИзраильВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
