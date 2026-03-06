Рейтинг@Mail.ru
ПВО Ирана сбила американский беспилотник MQ9‌, пишет IRIB - РИА Новости, 06.03.2026
10:28 06.03.2026
https://ria.ru/20260306/iran-2078937146.html
ПВО Ирана сбила американский беспилотник MQ9‌, пишет IRIB
ПВО армии Ирана сбили американский беспилотник MQ9‌ и израильский Hermes-900 в небе над Ираном, сообщает гостелерадиокомпания Ирана. РИА Новости, 06.03.2026
IRIB: ПВО Ирана сбила беспилотник США MQ9‌ и израильский Hermes-900 над Ираном

© AP Photo / Iranian Defense MinistryЗенитно-ракетные комплексы "Хордад-15" Вооруженных сил Ирана
Зенитно-ракетные комплексы Хордад-15 Вооруженных сил Ирана - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
© AP Photo / Iranian Defense Ministry
Зенитно-ракетные комплексы "Хордад-15" Вооруженных сил Ирана. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 6 мар - РИА Новости. ПВО армии Ирана сбили американский беспилотник MQ9‌ и израильский Hermes-900 в небе над Ираном, сообщает гостелерадиокомпания Ирана.
"Несколько часов назад американский беспилотник MQ9‌ в небе над Луристаном и израильский беспилотник Hermes-900 над… Тегераном стали целями яростного огня ПВО армии и были сбиты", - говорится в сообщении.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
