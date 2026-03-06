https://ria.ru/20260306/iran-2078937146.html
ПВО Ирана сбила американский беспилотник MQ9, пишет IRIB
ПВО армии Ирана сбили американский беспилотник MQ9 и израильский Hermes-900 в небе над Ираном, сообщает гостелерадиокомпания Ирана. РИА Новости, 06.03.2026
иран
сша
израиль
ПВО Ирана сбила американский беспилотник MQ9, пишет IRIB
IRIB: ПВО Ирана сбила беспилотник США MQ9 и израильский Hermes-900 над Ираном