https://ria.ru/20260306/iran-2078932406.html
Иран заявил о новой атаке на Израиль с использованием БПЛА и ракет
Иран заявил о новой атаке на Израиль с использованием БПЛА и ракет - РИА Новости, 06.03.2026
Иран заявил о новой атаке на Израиль с использованием БПЛА и ракет
Иран провел комбинированную атаку с использованием ракет и БПЛА по целям в Израиле, сообщил Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана. РИА Новости, 06.03.2026
2026-03-06T10:08:00+03:00
2026-03-06T10:08:00+03:00
2026-03-06T10:16:00+03:00
в мире
израиль
иран
военная операция сша и израиля против ирана
тель-авив
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/05/2078673990_0:107:1024:683_1920x0_80_0_0_d03c78fab8c4a4babce90c617eda823b.jpg
https://ria.ru/20260306/iran-2078860217.html
израиль
иран
тель-авив
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/05/2078673990_0:0:912:683_1920x0_80_0_0_7544ae5fc9861b6ccdd262108e137950.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, иран, военная операция сша и израиля против ирана, тель-авив
В мире, Израиль, Иран, Военная операция США и Израиля против Ирана, Тель-Авив
Иран заявил о новой атаке на Израиль с использованием БПЛА и ракет
КСИР заявил о новой атаке на Израиль с использованием БПЛА и ракет